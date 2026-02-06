La consejera Carmen Susín visita la Casa de Infancia de Abiego (Huesca)

La Consejera ha visitado la casa de infancia de Abiego este viernes. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ABIEGO (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha visitado este viernes la Casa de Infancia de Abiego, un recurso que ofrece atención integral y personalizada a niños de 0 a 3 años en un entorno acogedor y cercano, permitiendo que las familias del medio rural concilien su vida personal y laboral.

Durante su visita, la Consejera ha destacado que este modelo es una respuesta directa a las demandas del territorio: "Apostar por el medio rural es garantizar el futuro de Aragón", ha afirmado Susín, subrayando que estos espacios ofrecen "un servicio esencial para las familias, que les permite conciliar sin renunciar a vivir en sus municipios".

Para la puesta en marcha y consolidación de esta red, el Gobierno de Aragón ha impulsado dos líneas de subvenciones. En su primer año de funcionamiento la convocatoria de 2024 contó con un presupuesto total de 1.324.602,08 euros, mientras que para la convocatoria de 2025, la cuantía máxima dispuesta fue de 1.074.602,08 euros.

Tras la resolución de la última convocatoria, la red de casas de infancia se ha consolidado en 18 municipios de las tres provincias. En la provincia de Huesca, además de Abiego, el servicio está operativo en Berbegal, Castillonroy, El Grado, Naval, Nerín (Fanlo), La Sotonera, Gistaín, Ansó y San Juan de Plan.

En la provincia de Teruel, cuentan con este recurso las localidades de Alfambra, Aliaga, Báguena, Escorihuela, Monforte de Moyuela, Manzanera, Guadalaviar y Linares de Mora.

Por su parte, la provincia de Zaragoza cuenta con el centro de Munébrega, que atiende también a niños de municipios vecinos como La Vilueña y Valtorres. Este servicio garantiza una atención de calidad con una ratio de un profesional por cada cinco niños.

El personal responsable debe contar con titulaciones oficiales en Educación Infantil o cuidados infantiles y acreditar formación en prevención de riesgos laborales, primeros auxilios y manipulación de alimentos.

Además del beneficio para las familias, la red promueve la creación de empleo local y aprovecha infraestructuras municipales para dotarlas de nueva vida y utilidad social.