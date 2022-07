La consejera de Economía afirma que "una logística dinámica mejora la eficacia de los proyectos empresariales"

ZARAGOZA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha asegurado que "una logística dinámica permite mejorar la eficacia de los proyectos empresariales y que siga siendo una marca de calidad para nuestra Comunidad Autónoma".

En una entrevista concedida a Europa Press, Marta Gastón ha defendido que "el espíritu de trabajo en el día a día tiene que ser la mejora continua" en materia de logística.

"Contamos con muy buenos activos, como nuestra ubicación geoestratégica: Si durante siglos hizo que este territorio tuviese una rémora por no tener costa, en el momento en que se tiene la oportunidad de ser un nudo de comunicaciones de toda la parte noreste de la península, comunicando con Francia, se produce un salto cualitativo".

"Si tenemos un aeropuerto especializado en mercancías y vías ferroviarias, contamos con un atractivo que ha ganado tirón en los últimos años, como son las plataformas logísticas y tenemos posibilidad de mejorarlas con proyectos como la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, hay que poner toda la carne en el asador".

"En el conjunto del país estamos muy bien situados porque no solamente hemos avanzado, sino que estamos siendo espejo para que muchos otros vean que en Aragón existen posibilidades de aprovechar para captar proyectos empresariales". Las plataformas logísticas son "una buena posibilidad de generar riqueza y empleo".

SUELO LOGÍSTICO

La también presidenta de Aragón Plataforma Logística (APL) ha recordado que hace años "parecía que todos los municipios tenían que tener polígono industrial y algunos seguirán vacíos porque no es atractiva la ubicación en sí". Ahora, las plataformas no solo se ubican en suelo industrial ya calificado como tal, sino que "además tienen una serie de servicios ya garantizados y una intermodalidad, en el caso de Plaza contar con el aeropuerto en kilómetro cero y conexión ferroviaria".

Asimismo, "la nueva plataforma de Zuera tiene conexión ferroviaria y lo mismo para Platea, en Teruel, donde se han licitado inversiones para mejorar el apartadero ferroviario", lo que mejora su competitividad. Ha expuesto que "cuando vienen proyectos de cierta envergadura, más allá de buscar la ubicación por municipios o tamaño, la inmensa mayoría están pidiendo suelo logístico industrial".

Con el Gobierno de Javier Lambán "hubo un punto de inflexión --en 2019-- en el momento en que conseguimos que la primera parcela en Plaza saliera a la venta; los años anteriores no se habían producido ventas y quisimos darle un carácter más ágil y dinámico a la negociación con los interesados", de forma que "quienes venían a buscar ubicaciones en Aragón y quien representa a la plataforma logística trabajaron de la mano: Fue crucial".

El Ejecutivo introdujo el procedimiento de venta 'llave en mano' y "se produjo un punto de inflexión" hasta que la demanda superó a la oferta, en particular en Plaza, sobre todo por la solicitud de parcelas de gran tamaño, XXL, de al menos 50.000 metros cuadrados. "Todo lo íbamos vendiendo", ha destacado Gastón, quien ha hecho notar que "no todo el suelo es válido para ampliar Plaza y para la nueva plataforma de Zuera".

Ha puesto de relieve la presencia de Amazon en Plaza, "los mejores embajadores, que acaban atrayendo nuevos proyectos", también la de Inditex, "garantía de que van a seguir llegando proyectos interesados".

La titular de Economía ha realzado la necesidad de contar con un estudio previo sobre el crecimiento de Plaza, dado que hay servidumbres aeronáuticas, por la proximidad del aeropuerto, y "la logística requiere altura". "Lleva un tiempo", ha dicho

Precisamente, "la colaboración público-privada nos permite no solo disponer de nueva oferta, sino de ser más ágiles para poder tener suelo a disposición en la plataforma".

En el caso de Zuera, "está cerquísima de Zaragoza, no a kilómetro cero del aeropuerto, pero sí a 20 kilómetros" y hay oferta de suelo junto al ferrocarril. En esta zona ya hay industria agroalimentaria y un 'hub' del cereal en conexión con los puertos de Barcelona y Tarragona.

También ha dicho que en los últimos 40 años se ha ido generando un corredor que va de Zaragoza a Figueruelas, donde se encuentra la factoría de Stellantis.

"Pretendemos que el desarrollo, con luces largas, se vaya diversificando" y promocionar el corredor norte, de Zaragoza hacia Huesca, "que puede ser un eje de desarrollo potentísimo" y se combinará con la Plataforma Logística de Huesca (Plhus), donde ha supuesto "un hito" la próxima instalación de Amazon Web Services.

"Al final, los mejores prescriptores en las plataformas son los empresarios que están ahí", ha comentado Gastón, quien ha apoyado "la mejora continua, invirtiendo en mejorar esos entornos y, de cara a futuras ampliaciones, ir trabajando con tiempo suficiente para que no podamos decir nunca 'vino un proyecto X interesado en el suelo logístico y no fuimos capaces de garantizárselo en tiempo y forma': No es de recibo ni ahora ni de cara al futuro".

Para Gastón, "hablar de logística y empleo supone hablar de dos cuestiones", en el sentido de que "si vamos al CENAES, cuando se mide el empleo logístico se está contabilizando desde el reparto a los trabajadores de almacenes logísticos, y cuando decimos que la logística va a seguir impulsando el empleo en la Comunidad, vemos cómo todos esos atractivos logísticos que presenta Aragón tienen que verse de modo transversal y ser el principal factor para nuevos proyectos".

"Si viene un proyecto como BonÀrea es porque le ha interesado logísticamente hablando, al final son eficiencias en sus costes de transporte".