El consejero de Agricultura, Javier Rincón, clausura la Asamblea General de la Cooperativa Los Monegros de Sariñena

Rincón clausura la Asamblea General de la Cooperativa Los Monegros de Sariñena - GOBIERNO DE ARAGÓN

SARIÑENA (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganaderia y Alimentación del Gobierno de Aragon, Javier Rincón, ha clausurado este sábado la Asamblea General de la Cooperativa Los Monegros de Sariñena, donde ha ensalzado el cooperativismo "como forma de entender el territorio y servicio fundamental para el desarrollo y vida del medio rural".

"Más que nunca, con la situación y coyuntura actual, necesitamos estructuras como las que representa el cooperativismo", ha dicho el consejero durante su intervención, poniendo en valor cómo "las cooperativas ayudan a los agricultores y ganaderos generando un valor añadido y facilitando la comercialización de sus productos".

Por otro lado, Rincón se ha referido a la PAC como "herramienta vital para el desarrollo y mantenimiento del sector", motivo por el cual desde el Gobierno de Aragón "rechazamos frontalmente el nuevo modelo propuesto por la Comisión Europea".

Esta negativa, ha recordado, se ha trasladado desde que se hizo pública la propuesta, el pasado 16 de julio, y que ha llevado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a reunirse con el comisario europeo de Agricultura la pasada semana en Bruselas.

Acompañado del director provincial de Agricultura de Huesca, Emilio Betrán, el consejero ha asistido al acto presidido por el presidente de la Cooperativa Los Monegros, José Víctor Nogues, quien ha solicitado a las diferentes autoridades que se siga trabajando para que "esta casa y estás personas podamos seguir viviendo de esta tierra".