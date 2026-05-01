El consejero de Agricultura, Javier Rincón, será secretario general de la Presidencia del Gobierno de Aragón

Archivo - El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el todavía consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón. - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El actual consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, dejará esta Consejería para ser designado secretario general de la Presidencia del Ejecutivo autonómico, han informado a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

Javier Rincón ha sido el titular de Agricultura desde el segundo año de la primera legislatura de gobierno de Jorge Azcón, cuando sustituyó a Ángel Samper (Vox) tras la ruptura del acuerdo de gobierno, en 2024.

Con el nuevo pacto PP-Vox, que ha permitido la investidura esta semana de Jorge Azcón como presidente de la Comunidad Autónoma durante la XII legislatura, Agricultura, Ganadería y Alimentación es una de las tres Consejerías que dirigirá el partido de Santiago Abascal.