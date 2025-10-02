El consejero de Hacienda da por seguro que presentará los presupuestos y cree que el Pacto Verde no influye

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha dado por seguro que el Ejecutivo regional presentará el proyecto de ley de presupuestos de 2026 y ha considerado que el Pacto Verde Europeo, uno de los obstáculos de Vox para aprobarlos, tenga "influencia" en las partidas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bermúdez de Castro ha señalado que el Gobierno de Aragón presentará el techo de gasto tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera que, en principio, se celebrará después de las fiestas del Pilar. "Cuando tengamos realmente la senda de déficit presentaremos el techo de gasto y, si se aprueba, aprobaremos los presupuestos", ha considerado.

Los presupuestos autonómicos de 2026 recogerán partidas más cuantiosas para sanidad, educación y servicios sociales: "No creo que el Pacto Verde o lo otro --los menores migrantes no acompañados-- tengan mucha influencia en aprobar los presupuestos", ha dicho.

Para Bermúdez de Castro, los de 2026 serán "unos buenos presupuestos", de forma que "si no se aprueban, que cada uno asuma las consecuencias".