El consejero Javier Rincón respalda al sector trufero en la VI Feria de la Trufa Negra de Graus (Huesca)

El departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón respalda al sector trufero en la VI Feria de la Trufa Negra de Graus.

GRAUS (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, y la directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria, Amparo Cuéllar, han visitado este sábado la VI Feria de la Trufa Negra de Graus, que se celebra en el Centro Recreativo Gradense (Graus, Huesca).

Allí han mantenido encuentros con productores, empresas y agentes del territorio, además de conocer de primera mano un sector con un enorme potencial en el sector agroalimentario de la Comunidad.

El consejero Javier Rincón ha insistido en que "la trufa negra es un emblema de nuestro 'Aragón, Sabor de Verdad': calidad, autenticidad y territorio. Graus y su feria son un escaparate extraordinario para reconocer el trabajo de nuestros productores y seguir abriendo mercados".

Además, Rincón ha añadido que "desde el departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón apoyamos con hechos: más promoción, más innovación y más colaboración público privada para que la truficultura siga generando oportunidades en nuestros pueblos".

Aragón, que a acaba de comenzar su temporada de recolección, es hoy el mayor productor mundial de trufa negra (Tuber melanosporum), con más del 25% de la producción global.

El cultivo suma 10.952 hectáreas en la comunidad autónoma, especialmente en las provincias de Huesca y Teruel y, pese a la variabilidad de las campañas, la exportación supera los 34 millones de euros, con Francia, Italia, Alemania y Reino Unido como principales mercados.

Estos datos confirman el impacto económico y social de la truficultura como motor de empleo, innovación y fijación de población en el medio rural aragonés.