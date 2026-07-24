El consejero de Sanidad mantiene un encuentro con la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, y parte de su equipo, en la reunión con ARAELA. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha mantenido hoy una reunión, junto a parte de su equipo, con la dirección de la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ARAELA), en la que se ha manifestado la voluntad de adaptar los recursos públicos sanitarios necesarios para acompañar a los pacientes en esta enfermedad.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que destruye progresivamente las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Esto provoca debilidad, atrofia muscular y parálisis gradual, afectando a la movilidad, el habla, la deglución y la respiración, aunque no altera los sentidos ni la capacidad cognitiva.

Durante el encuentro se han abordado distintas líneas de trabajo conjunto, entre las que destaca el establecimiento de protocolos en los servicios de Urgencias que permitan a los profesionales actuar ante estos pacientes de manera estandarizada, evitando la variabilidad entre los diferentes servicios y facilitando un acceso rápido a estos pacientes.

Asimismo, se ha abordado también el uso de los comunicadores oculares que facilita el SALUD y se ha planteado la mejora de la formación de los profesionales sanitarios en esta patología, así como la atención individualizada a las necesidades propias de las enfermedades neurodegenerativas.