El consejero de Sanidad transmite a los Colegios de médicos y enfermería su apuesta por la red pública de calidad

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, con los presidentes de los Colegios Oficiales de Médicos y Enfermería. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, ha recibido este jueves 7 de mayo, en el Departamento, a los presidentes de los Colegios Oficiales de Enfermería y de Médicos. Les ha transmitido su apuesta por un sistema sanitario público y de calidad, cuyo principal valor son los profesionales sanitarios.

Sanz se ha reunido, en primer lugar, con las presidentas de los Colegios Oficiales de Enfermería de Zaragoza, Teresa Salamero, y de Huesca, Carmen Tosat. La presidenta del Colegio de Teruel, Concepción Gómez Cadenas, no ha podido acudir por motivos de agenda.

Ha estado acompañado por la gerente del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), Ana Castillo, por el secretario general técnico del Departamento de Sanidad, Jorge Emperador, y por la directora de Área de Enfermería del SALUD, María Teresa Clares.

A continuación, ha mantenido un encuentro con el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Aragón y el titular del Colegio de Médicos de Teruel, Jesús Martínez Burgui, con el responsable del Colegio de Zaragoza, Javier García Tirado, y con la del Colegio de Huesca, Olga Ordás.

PRESUPUESTO

El consejero les ha expuesto el objetivo del Gobierno de Aragón de incrementar todos los años el presupuesto destinado a Sanidad, con un crecimiento equivalente, en porcentaje, a la subida global del presupuesto autonómico.

La finalidad de esta medida es reforzar el sistema sanitario aragonés y garantizar una adecuada dotación de recursos acorde a las necesidades de la población.

Entre los temas tratados, se ha abordado la falta de profesionales. Sanz ha recordado la voluntad de aplicar medidas como incentivos a los profesionales sanitarios en puestos de difícil cobertura.

En los últimos meses, el Gobierno de Aragón ha ofrecido 185 plazas de difícil cobertura para médicos en hospitales de fuera de Zaragoza. Es una oferta de plazas fijas, obtenidas por concurso de méritos, con el requisito de permanencia en ellas durante al menos tres años.

Otro asunto abordado ha sido la reforma del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud. El consejero ha considerado que debe tener en cuenta la singularidad del colectivo médico.

También se han puesto sobre la mesa los contratos externos para disponer de médicos en hospitales de fuera de Zaragoza, ante la falta de profesionales, ya sea para realizar guardias, consultas o intervenciones quirúrgicas.

El titular de Sanidad ha remarcado que el compromiso de servicio público se cumple siempre y que el objetivo de esta medida es garantizar una atención más ágil y cercana a los pacientes aragoneses porque la reducción de las listas de espera es una prioridad para este Gobierno.