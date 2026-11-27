Inauguración del XIV Congreso Autonómico de SEMERGEN Aragón, este viernes en Zaragoza - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz Barea, ha inaugurado este viernes en Zaragoza el XIV Congreso Autonómico de SEMERGEN Aragón, que reúne durante dos jornadas a 225 médicos de Familia para abordar algunos de los principales retos de la Atención Primaria, entre ellos la enfermedad renal crónica, la obesidad, la inteligencia artificial aplicada a la práctica clínica y la investigación sanitaria.

En el acto de apertura han participado también la vicepresidenta nacional de SEMERGEN, Lourdes Martínez-Berganza; la presidenta del Comité Organizador, Beatriz López Alonso; la presidenta del Comité Científico, Eva Trillo Calvo; representantes de la Administración sanitaria, colegios profesionales, universidades y entidades vinculadas a la investigación en salud.

Durante su intervención, el consejero ha agradecido a SEMERGEN Aragón la organización de este encuentro y ha destacado que Zaragoza vuelve a convertirse en un punto de encuentro para profesionales comprometidos con uno de los pilares del sistema sanitario.

Sanz ha defendido el papel de la Atención Primaria como el nivel asistencial que acompaña a las personas a lo largo de toda su vida y que mejor conoce la realidad de cada paciente, cada familia y cada municipio, recordando que alrededor de 600.000 aragoneses residen fuera de Zaragoza capital, una realidad que ha llevado a la comunidad a desarrollar una amplia red de recursos asistenciales "que garantizan la equidad en el acceso a la sanidad pública y convierten a la Atención Primaria en un instrumento de cohesión territorial y social".

El consejero de Sanidad ha asegurado que el Gobierno de Aragón mantiene una apuesta decidida por fortalecer este nivel asistencial y mejorar su capacidad de resolución. Uno de los aspectos destacados ha sido el crecimiento de la actividad investigadora en los centros de salud.

"Durante los últimos dos años se ha triplicado el número de profesionales implicados en investigación", ha explicado, al tiempo que ha destacado la participación cada vez mayor de la Atención Primaria aragonesa en ensayos clínicos y redes nacionales de investigación.

Sanz también ha puesto en valor la Estrategia de Enfermedad Renal Crónica de Aragón, uno de los asuntos centrales del programa científico del Congreso.

Una iniciativa integra la prevención, el seguimiento clínico y la continuidad de cuidados.Asimismo, ha resaltado la dimensión comunitaria de la Atención Primaria y ha señalado como ejemplos las Rutas de Salud y la Escuela de Salud de Aragón, dos iniciativas presentes en el programa del encuentro.

Según ha indicado, ambos proyectos reflejan el compromiso del sistema sanitario con la promoción de la salud, la alfabetización sanitaria y la reducción de desigualdades.

Este congreso, en palabras de consejero de Sanidad, es una oportunidad para poner en valor una forma de ejercer la medicina basada en la cercanía, y para reivindicar que el futuro de nuestro sistema sanitario pasa necesariamente por una Atención Primaria fuerte, reconocida, atractiva para los profesionales y capaz de retener y atraer talento.

El XIV Congreso Autonómico de SEMERGEN Aragón se celebra los días 27 y 28 de noviembre en Zaragoza bajo el lema 'Volver a creer, volver a liderar. Atención Primaria'.

El programa incluye mesas de debate, talleres y sesiones dedicadas a la obesidad, la enfermedad renal crónica, la diabetes, el riesgo cardiovascular, la salud mental, la EPOC, la vacunación y las aplicaciones de la inteligencia artificial en la consulta de Medicina de Familia.