El Conservatorio Superior de Música de Aragón programa más de 30 actuaciones para celebrar cuatro décadas de excelencia

Ensayo en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música de Aragón ha programado más de 30 actuaciones para celebrar cuatro décadas de excelencia, eventos que ha presentado este lunes la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, junto con el director del CSMA, César Peris, y la directora de la Fundación Caja Rural, Laura Prada.

La temporada de conciertos se inicia el próximo lunes 16 de noviembre y concluirá el 27 de abril de 2027. Se han programado más de una treintena de conciertos, agrupados en cinco ciclos, apoyados en la firma de acuerdos de colaboración con el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor y la Fundación Caja Rural de Aragón.

Durante los próximos seis meses, el ciclo ofrecerá más de una treintena de producciones musicales caracterizadas por el rigor técnico, la diversidad de repertorios y la apertura a nuevos públicos y lenguajes expresivos.

"El CSMA está celebrando cuatro décadas de trayectoria consolidado como uno de los referentes nacionales e internacionales en la formación musical de alto rendimiento", ha afirmado Carmen Susín, quien ha animado a las familias a asistir a los conciertos.

El director del Conservatorio, César Peris, ha destacado las fortalezas de la programación de esta cuarta Temporada de Conciertos, caracterizada por aunar batutas de "prestigio internacional" y por dar la oportunidad al gran público de disfrutar de conciertos que ejemplifican "el talento aragonés", con el regreso de antiguos alumnos que ocupan actualmente puestos de relevancia en orquestas y conservatorios de todo el mundo.

La entrada es libre para todos los conciertos, a excepción de los realizados en el Auditorio de Zaragoza. La programación de la temporada 2026/27 está diseñada para abordar desde la gran tradición sinfónica hasta las expresiones de vanguardia, la música de cámara y los talleres pedagógicos familiares a través de cinco ciclos.

CINCO CICLOS

El Ciclo Grandes Conciertos CSMA acoge las producciones de gran formato y los recitales camerísticos de alta exigencia y se programan en el Auditorio Eduardo del Pueyo a las 19.00 horas; el Ciclo Atmósferas está dedicado a la investigación sonora, repertorios infrecuentes, electroacústica y conmemoraciones históricas Ciclo IN-OUT CSMA, con producciones de gran proyección presentadas en los principales recintos culturales de Zaragoza, como las salas Mozart y Luis Galve o el Auditorio de Filosofía de la UNIZAR.

Además, el Ciclo En Familia está formado por conciertos pedagógicos e interactivos en mañanas de domingo a las 12.00 horas, diseñados para acercar la música clásica y contemporánea a la infancia y a las familias aragonesas, repartidos entre el Auditorio Eduardo del Pueyo y en la sede de la Fundación Caja Rural.

El Ciclo Lunch-Drunch es una de las novedades de esta cuarta temporada: consiste en un formato innovador de micro-conciertos de entre 20 y 45 minutos de duración, programados en pases a las 13.00 horas y a las 18.00 horas en espacios alternativos del Conservatorio, diseñado para conectar a jóvenes y nuevos públicos con solistas y conjuntos de prestigio en un ambiente cercano e informal.

Entre los directores invitados que se pondrán al frente de las agrupaciones sinfónicas del centro se encuentra el director titular de la Orquesta Sinfónica de Costa Rica y de la Orquesta Sinfónica del Vallès, Andrés Salado, que dirigirá a la Orquesta Sinfónica CSMA en el ciclo IN-OUT CSMA-'Grandes Maestros CSMA' en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

Otra gran figura es la de Johan de Meij, compositor y director neerlandés, que asumirá la dirección de la Banda Sinfónica CSMA en un monográfico de música de vanguardia y repertorio original para agrupaciones de viento.

En el mismo ciclo, dentro del apartado de solistas y maestros egresados del Conservatorio-'Son CSMA' están César Secundino, considerado uno de los mejores arpistas del mundo, ganador del World Harp Competition (2018), docente en Boston, en el Berklee College of Music, y solista de la Orquesta Nacional de Jazz de México; Alejandro Bustamante, catedrático de violín en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, formado en el CSMA, que actuará como solista junto a la Orquesta Sinfónica CSMA, y Anton & Mayte Piano Duo, dúo galardonado a nivel internacional que fue nombrado embajador de la música austríaca dentro del programa NASOM 2026/2027 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria.

También participan los percusionistas Actea Jiménez y Héctor Marqués, timbaleros solistas de la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) y de la Euskadiko Orkestra (The Basque National Orchestra) respectivamente.

Con esta cuarta edición de su Temporada de Conciertos, el Conservatorio Superior de Música de Aragón refuerza su compromiso con la divulgación cultural, la innovación pedagógica y la apertura de sus aulas a toda la sociedad.

La celebración de sus cuatro décadas de trayectoria consolida al centro como una institución de referencia en la formación musical de alto rendimiento y la investigación artística, dentro y fuera de Aragón.