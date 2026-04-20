La construcción de la escuela infantil Arcosur comenzará antes de este verano

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anuncia que la construcción de la escuela infantil Arcosur comenzará antes del verano - DANI MARCOS

ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza tiene listo, para someter a información pública, el proyecto básico y de ejecución de las obras de la futura Escuela Infantil de Arcosur que, con un presupuesto de 2.980.017,86 euros --IVA incluido-- y un plazo de ejecución de 9 meses, podrá comenzar su construcción antes de este verano de 2026.

Tanto la redacción del proyecto como la ejecución de obras se ha licitado de forma conjunta con el objetivo de reducir los plazos ante una demanda vecinal en incremento dada la ampliación poblacional que está sufriendo el Distrito Sur.

Así lo ha afirmado ese lunes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha desgranado los detalles del proyecto, que se levantará en una parcela municipal situada en el barrio, entre las avenidas del Cierzo, del Torico, del 21 de junio de 2009 y del paseo de los Arqueros.

"El edificio se creará bajo criterios de diseño y construcción saludable y de alta eficiencia energética. Se ha cuidado la transparencia y la comunicación visual entre espacios favoreciendo la luz natural y una correcta gestión de la iluminación y la privacidad, garantizando la máxima eficiencia energética y confort con la mínima demanda energética. Asimismo, se ha proyectado de forma que se minimice el mantenimiento durante la operación del edificio", ha ahondado la alcaldesa.

La construcción del edificio será modular y de obra nueva, cuya volumetría y tratamiento de las fachadas "buscará una integración armónica con el paisaje urbano y natural, mediante líneas limpias y una escala adaptada al uso infantil", ha explicado Natalia Chueca.

La geometría se propone con forma de "L", de manera que se dividen los espacios educativos en "dos alas, permitiendo la separación por edades y niveles de desarrollo", ha apuntado la primera edil. Los espacios para el alumnado se abren hacia el núcleo de la parcela mientras que los espacios de servicio se abren hacia el exterior de la parcela.

EL EDIFICIO

La construcción del edificio se realizará desde un punto de vista modular industrializado, de forma que estará compuesto por 43 unidades modulares que serán fabricados y construidos offsite, transportados en 3 dimensiones totalmente terminados y unidos in situ sobre la cimentación de hormigón armado.

El proyecto consta de dos tipologías de módulo: 25 unidades de aproximadamente 9 por 3 metros y 18 unidades de 6,6 por 3 metros. Además, cuenta con 6 unidades de porche y un porche de mayores dimensiones de acceso. Cada uno de los módulos es autoportante, aunque 'in situ' se conectarán estructuralmente unos a otros así como a la cimentación. Las aulas se prolongarán hacia el exterior a través de porches.

El equipamiento de uso educativo contará con una superficie útil interior de 923 metros cuadrados distribuida en: 6 aulas, 3 aseos infantiles, 3 dormitorios, biberonería, aula de atención especial y área polivalente.

Además, se incluyen cocina con despensa y office, almacén de la cocina, almacén, limpieza, lavandería, AMPA, lactancia, sala de profesores, vestíbulo, dirección, instalaciones, carritos, cortavientos, zona de juego y vestuarios. El espacio contará con una zona exterior de estacionamiento.

La superficie útil de los porches será de 142 metros cuadrados, compuesta por un porche de acceso y 6 porches que dan acceso a una zona ajardinada de 636 metros cuadrados desde las aulas. La superficie construida de la escuela será de 1.010 metros cuadrados y la de los porches de 155 metros cuadrados, haciendo un total de superficie construida de 1.166 metros cuadrados.

El proyecto se apoya en criterios de coherencia formal, sostenibilidad y confort, garantizando espacios seguros, accesibles y acogedores, donde el contacto con el exterior y la calidad ambiental favorecen el aprendizaje y la convivencia.

Los espacios exteriores permiten crear un contexto saludable, activo y en relación con el medio ambiente, convirtiéndolos en áreas de aprendizaje al aire libre. Se proyectarán con materiales continuos, elementos de vegetación, zonas ajardinadas y árboles de hoja caduca que permitan la sombra en verano y el soleamiento en invierno.