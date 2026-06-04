Estadios del Mundial 2026: dónde juega España y qué partidos acoge cada estadio

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, será el primero de la historia que contará con partidos en tres países diferentes. En total, 16 serán los estadios que alberguen partidos de la Copa del Mundo 2026: 11 de ellos estarán en territorio estadounidense, tres en mexicano y otros dos en canadiense.

PARTIDOS DE ESPAÑA MUNDIAL 2026

La selección española, que tendrá su cuartel general durante la celebración del Mundial en la ciudad estadounidense de Chattanooga, en el Estado de Tennessee, disputará dos de sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, mientras que otro lo hará en México. En caso de superar la primera fase los estadios dependerán del puesto que haya ocupado en el grupo. Lo que sí es seguro es que la final la disputaría en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.