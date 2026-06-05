Visita del Papa a Madrid 2026: mapa del recorrido, agenda y actos confirmados del 6 al 9 de junio- EUROPA PRESS

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La visita del Papa a Madrid tendrá lugar del 6 al 9 de junio de 2026, dentro del viaje que León XIV realizará a España y que también le llevará a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. La capital será la primera parada del Pontífice y concentrará algunos de los actos más multitudinarios de su agenda, entre ellos una vigilia con jóvenes en Plaza de Lima, una misa en Cibeles y un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

La estancia de León XIV en Madrid comenzará el sábado 6 de junio con su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y concluirá el martes 9 de junio, antes de partir hacia Barcelona.

Estos son los puntos clave de la visita del Papa a Madrid Fechas de la visita: León XIV estará en Madrid del sábado 6 al martes 9 de junio de 2026. Actos confirmados: la agenda oficial marca como confirmados los actos principales de la visita a la capital. Llegada a España: el Papa aterrizará en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el 6 de junio a las 10.30 horas, procedente de Roma-Fiumicino. Grandes actos públicos: destacan la vigilia con jóvenes en Plaza de Lima, la misa en Cibeles, el encuentro en el Movistar Arena y el acto con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu. Reuniones institucionales: León XIV será recibido en el Palacio Real, se reunirá con los Reyes, con el presidente del Gobierno, con el Parlamento español y con los obispos de España. Último acto en Madrid: antes de viajar a Barcelona, el Papa mantendrá un encuentro con voluntarios en IFEMA Madrid el martes 9 de junio.

RECORRIDO DEL PAPA EN MADRID 2026

En el siguiente mapa se puede consultar el recorrido y los principales lugares de la agenda del Papa en la capital.

AGENDA DEL PAPA EN MADRID EL SÁBADO 6 DE JUNIO

La agenda oficial recoge estos actos como confirmados:

La visita del Papa a Madrid comenzará el sábado 6 de junio con su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido con una acogida oficial protocolaria a su llegada a España.

A las 10.30 horas, León XIV aterrizará en Madrid-Barajas procedente de Roma-Fiumicino. Será el primer acto de su viaje a España y figura en la agenda como confirmado.

Después, a las 11.30 horas, tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid, también marcada como acto confirmado.

A las 12.00 horas, el Pontífice realizará una visita de cortesía a Sus Majestades los Reyes de España en el Palacio Real.

Media hora más tarde, a las 12.30 horas, León XIV mantendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España. En este acto está previsto un discurso del Santo Padre.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, el Papa visitará el Proyecto Social CEDIA 24 Horas, en el Centro de Información y Acogida CEDIA de Madrid.

La primera jornada en Madrid terminará a las 20.30 horas con una vigilia de oración con los jóvenes en Plaza de Lima. Este será uno de los actos públicos más destacados de la visita y contará con discurso de León XIV ante miles de jóvenes.

AGENDA DEL PAPA EN MADRID EL DOMINGO 7 DE JUNIO

El domingo 7 de junio estará marcado por la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, que se celebrará a las 10.00 horas con altar principal frente al Palacio de Cibeles, que actuará como sacristía pontificia.

En esta celebración está prevista la homilía de León XIV. Tras la misa, el Papa acompañará al Santísimo en la procesión del Corpus Christi desde Cibeles hasta la calle Alcalá, junto a la histórica custodia del Ayuntamiento de Madrid.

El recorrido contará con alfombras florales, cofradías y un marcado ambiente castizo en el centro de la capital, con asistencia masiva prevista.

Por la tarde, a las 16.30 horas, León XIV mantendrá un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

A las 18.00 horas, el Papa participará en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte', que tendrá lugar en el Movistar Arena. En este acto está previsto un discurso del Pontífice.

La jornada del domingo concluirá con una cena privada en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, programada para las 19.30 horas.

AGENDA DEL PAPA EN MADRID EL LUNES 8 DE JUNIO

El lunes 8 de junio concentrará buena parte de los encuentros institucionales y eclesiales de la visita del Papa a Madrid.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica.

A las 10.30 horas, León XIV acudirá al Congreso de los Diputados para mantener un encuentro con el Parlamento español. En este acto está previsto un discurso del Santo Padre ante los miembros del Parlamento.

Después, a las 11.30 horas, el Papa se reunirá con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal Española. La agenda señala en este encuentro un saludo del Pontífice.

A las 12.50 horas, León XIV tendrá una comida privada con los obispos en la Nunciatura Apostólica de Madrid.

Por la tarde, a las 18.00 horas, el Papa acudirá a la Catedral de Santa María la Real de la Almudena para una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena. En este acto figura un saludo de León XIV.

El último gran acto del día será a las 19.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el Papa mantendrá un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid. En esta cita está previsto un discurso del Pontífice.

AGENDA DEL PAPA EN MADRID EL MARTES 9 DE JUNIO

La visita del Papa a Madrid concluirá el martes 9 de junio con un encuentro con voluntarios antes de que León XIV continúe su viaje por España rumbo a Barcelona.

El acto está previsto a las 10.20 horas en IFEMA Madrid, concretamente en el Pabellón 3. Allí, el Papa se reunirá con las personas que colaboran en la organización de la visita.

Este último acto en la capital aparece también marcado como confirmado y cuenta con discurso del Santo Padre.

Tras esta cita, León XIV pondrá fin a su estancia en Madrid y continuará su agenda en Barcelona, dentro de una visita a España que se prolongará hasta el 12 de junio y que también incluirá actos en Canarias.