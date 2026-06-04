Mapa de la visita del Papa a España en 2026: recorrido completo, ciudades y buscador de actos

Mapa de la visita del Papa a España en 2026: recorrido completo, ciudades y buscador de actos - EPDATA

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio de 2026 en un viaje que le llevará a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Durante una semana, el Pontífice participará en actos institucionales, encuentros religiosos, celebraciones multitudinarias y citas con jóvenes, migrantes, obispos y representantes de la sociedad civil.

Para seguir la visita, Europa Press ha preparado un mapa interactivo con las etapas del recorrido y un buscador con todos los actos previstos.

MAPA DEL RECORRIDO DEL PAPA POR ESPAÑA

El mapa interactivo permite visualizar de forma sencilla el itinerario del Papa durante su viaje apostólico por España, que comenzará en Madrid, continuará en Barcelona y concluirá en Canarias, con actos en Gran Canaria y Tenerife.

La herramienta muestra las principales paradas de la visita y ayuda a situar sobre el mapa los lugares donde se celebrarán los actos más destacados de la agenda.

BUSCADOR DE ACTOS DE LA VISITA DEL PAPA

El especial incluye también un buscador interactivo para localizar los actos previstos durante el viaje. Los usuarios pueden filtrar la información por ciudad, fecha o tipo de acto, lo que permite consultar de forma rápida qué citas están programadas cada día y dónde tendrán lugar.

La agenda incluye actos públicos y privados, por lo que algunos encuentros estarán dirigidos a autoridades, instituciones o comunidades concretas, mientras que otros se celebrarán en espacios abiertos o recintos de gran capacidad. Entre las intervenciones previstas figuran discursos, saludos y homilías.

CIUDADES Y FECHAS DE LA VISITA

La visita del Papa León XIV a España se desarrollará durante siete días, con la siguiente distribución por ciudades: