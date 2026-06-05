ACS vs. Cox: el duelo empresarial detrás de las elecciones del Real Madrid

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las próximas elecciones a la presidencia del Real Madrid no solo representan un enfrentamiento en el plano deportivo, sino también un cara a cara entre dos de los modelos empresariales más destacados y exitosos del panorama económico español. Por un lado, Florentino Pérez capitanea ACS, un coloso consolidado a nivel mundial en el sector de las infraestructuras. Por el otro, Enrique Riquelme lidera Cox, una firma de fuerte expansión enfocada en energías renovables y gestión del agua.

Un análisis detallado realizado por la firma de inversión XTB subraya que ambas corporaciones presentan fortalezas extraordinarias y complementarias, situándolas como referentes indiscutibles en sus respectivas fases de desarrollo.

LIDERAZGO EN VOLUMEN FRENTE A UN DINAMISMO EXPONENCIAL

El informe de XTB, elaborado por el analista Javier Cabrera, refleja que la comparativa pone frente a frente a dos compañías que triunfan en etapas de madurez totalmente diferentes.

La solidez y escala global de ACS:

El grupo presidido por Florentino Pérez demuestra una hegemonía incontestable en cuanto a dimensiones, con una capitalización bursátil que ronda los 34.000 millones de euros y unos ingresos próximos a los 50.000 millones de euros.

El crecimiento vertical de Cox:

La empresa de Enrique Riquelme, con un valor en bolsa cercano a los 1.150 millones de euros y una facturación que supera ligeramente los 1.100 millones, compensa su menor tamaño con un ritmo de expansión vertiginoso. Durante 2025, Cox incrementó sus ingresos un 62,4% y su beneficio neto un 61,4%, impulsada por su negocio de ingeniería de servicios. Aunque ACS también registró un avance notable cercano al 20% en ingresos, el ritmo de Cox evidencia el enorme potencial de una firma en plena fase expansiva.

DOS APUESTAS ESTRATÉGICAS POR LAS MEGATENDENCIAS DEL FUTURO

Ambos empresarios han sabido posicionar sus compañías en los sectores que definirán la economía global de la próxima década, aunque a través de vías distintas.

ACS y la Inteligencia Artificial:

La constructora global está capitalizando con éxito el auge tecnológico mediante la edificación de centros de datos, una división estratégica que ya representa el 21% de su cartera total de proyectos.

Cox y la Sostenibilidad:

La firma de Riquelme centra su ventaja competitiva en la transición energética y la gestión del agua, dos vectores críticos que captan cada vez mayor atención y recursos de gobiernos e inversores internacionales.

EL EQUILIBRIO FINANCIERO: EFICIENCIA OPERATIVA VS. GENERACIÓN DE CAJA

En el plano financiero, el análisis de XTB revela un perfecto equilibrio de fuerzas donde cada entidad destaca en un indicador clave para los mercados: "ACS gana en tamaño y generación de caja; Cox gana en crecimiento y rentabilidad".

Cox toma la delantera en eficiencia operativa al registrar un margen EBIT del 12,7% -impulsado por su negocio de agua, cuyos márgenes superan el 30%- frente al 4,2% que presenta ACS. Asimismo, la empresa de Riquelme obtiene un mejor retorno sobre el capital empleado.

Por su parte, ACS hace valer su veteranía con una capacidad de generación de caja sólida y recurrente, uno de los factores más blindados y valorados por los inversores. Si bien Cox acumula dos ejercicios de flujo de caja libre ajustado negativo debido a su intensa actividad de expansión, esto no compromete su estabilidad gracias a un nivel de deuda muy reducido.

UN SORPRENDENTE CRUCE DE PATRIMONIOS HISTÓRICOS

El estudio de XTB deja un dato llamativo al comparar la posición financiera personal con la que ambos líderes afrontan el asalto al palco madridista. Aunque en términos absolutos actuales el patrimonio de Florentino Pérez ligado a su cotizada supera ampliamente al de Enrique Riquelme, la perspectiva cambia al analizar el momento del debut electoral de cada uno.

Cuando Pérez conquistó la presidencia del Real Madrid en el año 2000, su patrimonio bursátil ajustado por inflación equivaldría hoy a unos 164 millones de euros. En contraste, Riquelme encara este proceso con más de 700 millones de euros ligados a Cox. De este modo, el joven empresario se presenta a su primer asalto al Bernabéu con una musculatura financiera personal superior a la que poseía el actual presidente blanco en los inicios de su histórica etapa.

En definitiva, las elecciones del club blanco reflejan el pulso de dos modelos de éxito empresarial: la madurez, diversificación tecnológica y fortaleza de caja que representa ACS, frente a la agilidad, altos márgenes y proyección sostenible que abandera Cox.