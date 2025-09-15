El contacto de la ciudadanía con artistas y la creatividad centran la "semana grande" del Festival Asalto de Zaragoza

El muralista Remi Tournier realza su trabajo en la fachada de un edificio de la calle Eduardo Sanz Hernanz, en el distrito de San José - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las diez obras murales e intervenciones que se están llevando a cabo para la edición 2025 de Asalto ya han comenzado a cambiar el aspecto de diferentes calles de la ciudad, desde el parque Pignatelli hasta la calle Las Arcadas, en el barrio de la Magdalena, pasadon por el distrito de San José.

Además, Asalto propone a la ciudadanía una serie de actividades y talleres. Si este fin de semana el protagonismo lo han tenido el programa NEXXO con encuentros entre profesionales de la gestión o investigación en torno al arte urbano, las actividades del colectivo Cauces con jóvenes creadores o las intervenciones de artistas consagrados de nuestra ciudad, la semana próxima el programa se abre a las actividades y el contacto directo con los creadores.

Entre los días 19 y 21 de septiembre, se celebrará una gran fiesta creativa en el Espacio Asalto con actividades para toda la familia. Las inscripciones estarán disponibles en los últimos días en 'festivalasalto.com'.

El Festival propone una decena de talleres --upcycling, cartelería, fotograbado, móviles de cromatografía, mural participativo, retrato simbólico, o ilustración-- con los artistas Vera Galindo; Noemi Calvo; Asis Percales, Fábrica de Texturas; Laura Gracia, Lalá y Cristina Healy.

Durante ese fin de semana se celebrará, también en el parque Pignatelli, la feria de ilustración en la que participan una veintena de, Asalto Fair.

Además, se han programado encuentros con artistas --Lara Seixo, Alegría del Prado y Raquel Coba, Daniel Muñoz y Escif--, una Subasta Suicida y la muestra "El canal que transformó la ciudad", con obras de Maiky Maik, Murfin, Ira Torres, Valentina Vacó, Daniel Vera y Diego Vicente.

La programación de NEXXO continúa esta semana con las actividades de "Trazos maestros" y la proyección de los documentales Know Hope (2025), de Omer Shamir, el jueves, 18 de septiembre a las 20.00 horas; y Juste Ici et Pas Ailleurs, Una historia del festival Bien Urbain de MZM Projects, el viernes, 19 de septiembre, a las 19.00 horas.

DIEZ ARTISTAS EN INTERVENCIONES MURALES

En el parque Pignatelli hay una singular mesa de picnic "solar", la instalación del artista Octavi Serra que ya ha sido este fin de semana el escenario de meriendas familiares.

En las coloridas obras de los muralistas Lonac y Remi Tournier --en las calles Castelar y Eduardo Sanz Hernanz, respectivamente-- se intuye que hablan de temas universales como la infancia, el paso del tiempo o la soledad.

El llamado "solar del Conejo", en la calle Coso, contará de nuevo con un gran mural gracias a la obra Alegría del Prado y, muy cerca, en la calle Las Arcadas, Pepwalls avanza con una obra que está desarrollando con la colaboración de los usuarios del albergue municipal; este mural refleja la sensación de "caída social" que sienten estas personas y, al mismo tiempo, el apoyo mutuo que se prestan entre ellos.

Esta semana, además, los artistas Raquel Coba y Addam Yekutieli-Know Hope iniciarán sus obras junto a tres proyectos comunitarios: la instalación de Inés Marco junto con los participantes en el Consejo de Infancia y Adolescencia y Centros de Tiempo Libre en el parque Pignatelli, los talleres de LATA 65 de Lara Seixo Rodrigues y el proyecto LATA 65 en la Casa de Amparo y el CCM Laín Entralgo y el proyecto Andar de Nones y sus usuarios quienes, con el diseñador Gejo Boce, intervendrán en el kiosco del parque Pignatelli.

El Festival Asalto 2025 está organizado por Asalto y el Ayuntamiento de Zaragoza con el apoyo institucional de Acción Cultural Española (AC/E), el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón.

Además, cuenta con el patrocinio de Embou, Ambar, Maquinza, Montana Colors, Cafés Orús y Tranvía de Zaragoza y con los medios Radio 3, Aragón Radio y Aragón Televisión como colaboradores.

DOS DÉCADAS DE ARTE URBANO Y QUE TRANSFORMA ZARAGOZA

El Festival Internacional de Arte Urbano Asalto nace hace veinte años con la intención de sacar el arte a la calle y demostrar que en el ámbito urbano hay un gran espacio para la creación artística.

En este recorrido ha dejado más de 250 obras por toda la ciudad. A ello se suma la implicación vecinal y de las entidades ciudadanas que ha hecho crecer a este Festival consciente de la capacidad del arte y las actividades creativas para el desarrollo de los vínculos entre las personas que viven en los ditritos.

Algunas de las cifras que representan los veinte años de Asalto son las 277 intervenciones murales; 141 intervenciones efímeras; 99 talleres; 10 barrios; 6 ediciones de Asalto Fair; 86 entidades sociales implicadas y 55.000 asistentes al Espacio Asalto y las visitas guiadas.