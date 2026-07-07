Continúa la alerta roja por riesgo de incendios forestales en 24 zonas de Aragón

Según las previsiones, la alerta roja se extenderá a todo Aragón al menos hasta el jueves. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, dependiente del departamento de Medio Ambiente y Turismo, mantiene para este martes 7 de julio el nivel de alerta rojo por riesgo de Incendios Forestales prácticamente en la totalidad de Aragón.

El nivel de alerta de peligro de incendios forestales (NAPIF) de este lunes sitúa 24 zonas en alerta roja: Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Gúdar Javalambre, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Mijares, Moncayo y Aranda, Muela de Alcubierre, Muela de Valmadrid, Muela de Zuera, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Puertos de Beceite, Rodeno, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia y Valle del Ebro Agrícola.

Para este martes, la disponibilidad de combustible muerto es muy alta o total en la mayor parte de la Comunidad y la propagación de incendios de alta intensidad es posible en casi todo el territorio. Además, por la tarde se esperan tormentas en el sistema Ibérico que podrían ir acompañadas de fuertes rachas de viento, sin descartarlas en el Pirineo de forma más dispersa.

El nivel de alerta de peligro de incendios forestales (NAPIF) se establece a nivel territorial, por zonas homogéneas en cuanto a riesgo y a tipología de los incendios, denominadas zonas de meteoalerta. Desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, se hace un llamamiento total a la prudencia. La previsión dicta que la alerta roja se extenderá a todo Aragón al menos hasta el jueves.

PROHIBICIONES

Durante el nivel rojo queda prohibido encender fuego en espacios abiertos, zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales. También, arrojar o abandonar objetos en combustión.

Se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas.

La excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, en los siguientes casos: el uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas en las condiciones fijadas en la orden AGM/681/2023; en el supuesto de que las labores de cosecha y empacado del cereal se ubiquen a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada y arbustiva superior a las 100 hectáreas, deben realizarse fuera de la franja horaria comprendida entre las 14.00 y 18.00 horas adoptándose las medidas de precaución que se estimen necesarias, y actuaciones de reparación urgente para el restablecimiento de servicios básicos en las condiciones fijadas en la Orden AGM/681/2023.