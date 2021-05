La contratación de mujeres, el emprendimiento y el medio rural, claves de Gastón para el empleo juvenil

ZARAGOZA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón impulsará el empleo juvenil con la contratación estable de mujeres, el emprendimiento y la vertebración laboral del medio rural, entre otras medidas, incidiendo en la formación, cualificación y recualificación, ha avanzado este viernes la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, en una interpelación con el diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

Además, el Ejecutivo promoverá los nuevos nichos de empleo y el acceso de los jóvenes al trabajo en los sectores estratégicos. La Administración regional realizará un diagnóstico inicial y orientará a los jóvenes con itinerarios personalizados. Se reeditarán algunas actuaciones, como los talleres de empleo.

"Trabajamos de forma continua por la igualdad de oportunidades", ha manifestado Gastón, quien ha alertado de "la amenazante desigualdad, que puede acentuarse de no tomar medidas preventivas".

Ha destacado el "más que satisfactorio grado de desarrollo" del Plan Aragonés de Mejora de la Empleabilidad Joven, que permitió, entre 2017 y 2019, reducir la tasa de paro juvenil del 25,94 al 22,5 por ciento, aunque "todavía tenemos un buen número de parados en general y un colectivo vulnerable: los jóvenes".

La consejera ha observado que "los jóvenes tienen un problema estructural" porque "crisis tras crisis, acaban siendo los más afectados" por el desempleo y, además, "tienen los trabajos más precarios".

"Vamos a presentar medidas innovadoras", ha insistido Gastón, quien ha observado que "hay medidas que no podemos sino volver a presentarlas vayan bien o mal" porque provienen del Gobierno de España y la UE. La titular de Economía ha hecho notar que "la inmensa mayoría" de las empresas "han trabajado para resistir" durante la pandemia, por lo que el Departamento se ha dedicado a "preparar" planes de choque.

PARO JUVENIL DESBOCADO

Javier Martínez ha alertado del "auténtico drama" del paro juvenil, que está "desbocado", con peores datos en este sector que durante la crisis anterior, pero el Gobierno regional "sigue aplicando las mismas recetas" aunque "a lo mejor no son las más adecuadas".

"Me da la impresión de que en temas de empleo seguimos con una dinámica de cierta complacencia porque ustedes aceptan determinados espejismos", ha espetado Martínez a la consejera, considerando que "no se está generando empleo de forma conveniente", en el sentido de que deben crearlo las empresas, no directamente la Administración.

Ha avisado de que "las formas de trabajar van a cambiar" y "probablemente los jóvenes no estén preparados", exponiendo que "hay sectores que van a cambiar de arriba a abajo, unos van a emerger y otros se van a hundir", por lo que ha rechazado "las recetas del pasado".