Convocadas las ayudas de 2 millones de euros del FITE a las estaciones de esquí de la provincia de Teruel

El alcalde de Valdelinares, Pedro José García, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y el presidente de la comarca Gúdar Javalambre, José Luis Alvir, en la estación de Valdelinares. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de ayudas destinada a favorecer la inversión en infraestructuras, equipamientos e instalaciones vinculadas a la implantación y mantenimiento de sistemas de innivación en los centros de esquí alpino y de fondo de la provincia de Teruel, con una dotación total de 2 millones de euros procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel.

El objetivo es reforzar la estabilidad, solvencia y viabilidad del sector de la nieve en la provincia de Teruel, un ámbito estratégico para el desarrollo económico del territorio y un motor fundamental de generación de empleo y actividad turística tanto en la temporada invernal como en los meses de verano.

Las ayudas están dirigidas a las personas jurídicas titulares de estaciones de esquí alpino y de fondo ubicadas en la provincia de Teruel y permitirán financiar hasta el 100% de la inversión subvencionable. Su ejecución corresponde al Instituto Aragonés de Fomento, organismo adscrito al Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, y las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica en un plazo de veinte días hábiles desde mañana.

Entre las actuaciones que podrán acogerse a estas ayudas se encuentran la ampliación, renovación y mejora de las instalaciones destinadas a la producción de nieve, incluidas las balsas de almacenamiento de agua, siempre que contribuyan a mejorar la cobertura de innivación en las pistas principales, a incrementar la eficiencia energética y a reducir el consumo y las pérdidas de agua, con especial atención a los criterios medioambientales y de sostenibilidad.

La convocatoria también contempla la renovación de maquinaria, flotas de explotación y vehículos especiales obsoletos, priorizando aquellos que supongan un ahorro energético y una mejora en la eficiencia de las instalaciones, así como la adquisición de nuevo equipamiento destinado a la diversificación de la actividad y a la captación de nuevos segmentos de usuarios, tanto en invierno como en verano.

Asimismo, serán subvencionables las obras de rehabilitación de edificios de servicios ya existentes, establecimientos de restauración, aparcamientos y accesos, así como alojamientos para trabajadores, junto con la ampliación o construcción de nuevos edificios destinados a la prestación de servicios o al desarrollo de nuevas actividades turísticas.

Las ayudas permitirán igualmente financiar infraestructuras e instalaciones vinculadas a la explotación de la actividad de las estaciones de esquí y las actuaciones necesarias para el mantenimiento de las existentes, además de estudios, auditorías medioambientales y trabajos orientados a la sostenibilidad, como actuaciones de reforestación, recogida de residuos o medidas de transporte disuasorio de clientes.