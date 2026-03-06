La Coordinadora Feminista pone el foco en las guerras y la educación en la manifestación del domingo en Zaragoza

Rueda de prensa de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza para presentar la manifestación del 8M. - EUROPA PRESS

La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a desafiar a la previsión de lluvia y sumarse a la manifestación de este domingo, 8 de marzo, bajo el lema 'Herederas de luchas, creadoras de futuro', en la que pondrán el foco en la importancia de la "educación en feminismo" para combatir el negacionismo de las violencias de género y en la solidaridad con las mujeres iraníes, afganas, ucranianas o palestinas, utilizadas como "armas de guerra".

Las entidades que conforman la Coordinadora han convocado a las 11.30 horas en la Glorieta Sasera, donde leerán un manifiesto, para luego marchar todas juntas tras la manifestación de Paraguas Feminista, que saldrá a esa hora desde el Paraninfo --a pocos metros-- y que leerá el suyo propio al finalizar, en la plaza del Pilar.

"Vamos todas por el mismo camino", han dejado claro. "El recorrido es el mismo, lo que intentamos es no solapar ni enfadarnos unas con otras", han dicho, subrayando que "el objetivo es el mismo" no hay diferencias "de fondo" más allá de que trabajan "de diferente manera": el Paraguas Feminista de una forma más asamblearia y la Coordinadora, llegando a acuerdos entre las organizaciones integrantes.

"Nosotras siempre hemos tenido la mano tendida a ir juntas, pero --Paraguas Feminista, antes Asamblea 8M-- parece que no quiere", ha remachado Adela Fuyola, una de las portavoces de la Coordinadora, quien ha insistido en que "no hay ningún problema".

EDUCACIÓN EN IGUALDAD

En la rueda de prensa de presentación, Adela Fuyola, de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz (WILPF), ha incidido en que "la igualdad se consigue también con una educación lo suficientemente potente en los colegios, en los institutos, en las universidades, para que se den cuenta de que la persona que tienen al lado es su compañero, su compañera y que haya un respeto".

Por ello, ha defendido que el presupuesto del Ministerio de Educación "tendría que ser cien veces el presupuesto del Ministerio de Defensa", porque "con una buena educación, las guerras se acabarían".

Ha avanzado que procurarán llevar chubasqueros o paraguas por si llueve, pero ha reiterado que la manifestación seguirá adelante. Ha reconocido que también afectará a la participación, ya que Zaragoza finaliza este 8 de marzo un puente festivo, aunque ha confiado en que no haya mucha gente que se quede en casa o esté fuera de la ciudad: "Las que estemos, estaremos ahí y no nos callaremos".

Asimismo, ha criticado que se están "perdiendo derechos" como consecuencia del auge del negacionismo, poniendo como ejemplo que hay instituciones, como el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya no aprueba declaraciones institucionales con motivo del 25N, Día Internacional para la erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la presencia de "la ultraderecha". A ello ha sumado los años que ha costado la entrada de la Policía Local de la capital aragonesa en el Sistema VioGén de seguimiento integral de las víctimas de violencia de género.

A LOS JÓVENES

Fuyola ha admitido también que mucha gente joven "todavía ignora todos los derechos que hemos luchado, que se han conseguido y piensan que lo conseguido está conseguido y ya no hay problema", cuando en realidad "el problema continúa, porque si no se sigue peleando esos derechos se pierden".

Para ello, ha apostado de nuevo por la educación en igualdad para que, por ejemplo, los más jóvenes sean capaces de detectar situaciones de maltrato y actuar en consecuencia.

Ha señalado que son los hombres jóvenes los más negacionistas, por lo que ha emplazado a "invertir mucho en educación pedagógica" para detectar las diferentes violencias machistas o los micromachismos, así como el acoso laboral o las diferentes discriminaciones por razón de sexo en las empresas: "Seguimos viendo que las cosas no se entienden y estamos retrocediendo en eso".

Desde la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), Olga Sancho ha lamentado el "retroceso" en los derechos conseguidos por las mujeres, de lo que ha responsabilizado a los "partidos negacionistas", en referencia Vox. De ahí el lema de este 8M, que insta a "seguir peleando, luchando por todos los derechos que se han podido conseguir a lo largo de estas décadas". "Más que nunca tenemos que salir a la calle", ha recalcado.

Con respecto a las dos convocatorias, ha subrayado que van a estar "unas con otras" y ha animado a que, este 8M, "mujeres y hombres, estemos todas en la calle".