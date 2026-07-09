El coro y la orquesta James Allen's Girls' School actuarán este viernes en el Monasterio de Veruela

La actuación tendrá lugar a las 18.00 en la iglesia del monasterio de Veruela con entrada gratuita. Su repertorio abarca desde música antigua y sacra hasta obras corales y orquestales de gran formato - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de Veruela acogerá este viernes, 10 de julio, un concierto del coro y la orquesta de la James Allen's Girls' School (JAGS), una de las instituciones educativas con mayor tradición musical del Reino Unido. La actuación, incluida en la programación de Veruela Estival organizada por la Diputación de Zaragoza, comenzará a las 18.00 horas en la iglesia del monasterio con entrada libre hasta completar el aforo.

La formación británica llega a Veruela con un repertorio que recorre diferentes estilos y épocas, desde la música antigua y sacra hasta grandes obras corales y orquestales, incluyendo también composiciones contemporáneas.

La James Allen's Girls' School, ubicada en Dulwich, al sur de Londres, cuenta con una sólida tradición musical que se remonta a principios del siglo XX y entre cuyos antiguos directores musicales figuran compositores de la relevancia de Gustav Holst y Ralph Vaughan Williams.

En la actualidad, el centro mantiene un amplio programa artístico con coros, orquestas y conjuntos de cámara que actúan de forma habitual en algunos de los escenarios más importantes de la capital británica.

Entre ellos destacan espacios como el Cadogan Hall, St John's Smith Square, la Catedral de San Pablo, el Royal Festival Hall, el Queen Elizabeth Hall o el Royal Albert Hall, además de participar regularmente en colaboraciones y producciones de gran formato.

UNA FORMACIÓN DE REFERENCIA EN LA ESCENA MUSICAL BRITÁNICA

La Orquesta Sinfónica de JAGS está considerada una de las mejores agrupaciones escolares de Londres, mientras que el Coro Holst ha sido reconocido en distintos certámenes nacionales por la calidad de sus interpretaciones.

Entre sus actuaciones más recientes figuran una versión semiescenificada de Noye's Fludde, de Benjamin Britten, así como interpretaciones del Réquiem de Verdi y del War Requiem del propio Britten en el Royal Festival Hall.

En su actuación en Veruela estarán acompañados por The Madrigalists, un reducido conjunto vocal formado por entre ocho y diez voces femeninas, y por la Orquesta de Cuerda de JAGS, integrada por algunos de los alumnos con mayor nivel interpretativo del centro.

VISITAS TEATRALIZADAS Y PROGRAMACIÓN CULTURAL DURANTE TODO EL VERANO

La programación continuará el sábado 11 de julio con las visitas teatralizadas 'Veruela: Ecos de 800 años de historia', que recorrerán distintos espacios del recino monástico a partir de las 18.00 horas. La actividad será gratuita, aunque requerirá reserva previa.

Tanto el concierto como las visitas forman parte de Veruela Estival, la propuesta cultural que cada verano impulsa la Diputación de Zaragoza para dinamizar el entorno del Moncayo mediante actividades culturales y turísticas.

El programa, iniciado el pasado mes de junio, se prolongará hasta septiembre con espectáculos de danza, circo, teatro infantil, recorridos sonoros, recreaciones históricas, dances y actividades relacionadas con el eclipse solar previsto para este verano.

Además, durante el mes de agosto regresará el ciclo Veruela Verano, que volverá a convertir la iglesia del monasterio en escenario de conciertos de pequeño formato con artistas como Pancho Varona, Las Migas, Queralt Lahoz y Depedro, consolidando el monasterio como uno de los principales referentes culturales del verano en la provincia de Zaragoza.