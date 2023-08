Corrales (Podemos) advierte de que tras una "legislatura de avances" en Aragón, llega una de "retrocesos"

Azcón cree que Podemos "ya asume que defienden un modelo de sociedad equivocado" y califica de "miopía" apoyar la gestión de Montero



ZARAGOZA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo de Podemos en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, ha advertido, este jueves, en la segunda sesión del debate de investidura de Jorge Azcón (PP) como presidente de la comunidad autónoma, de que tras una legislatura "de avances", se inicia otra de "retroceso" y "al servicio de Madrid".

Al candidato le ha indicado "que era evidente que iba a poner por delante sus intereses y los de su partido a los aragoneses; no sé por qué ha tardado tanto en anunciar que ceden a los antisistema" y permite "que la ultraderecha entre en el Gobierno de Aragón de su mano".

Por eso, le ha espetado, "cada agresión a la democracia y a la convivencia también será responsabilidad suya", para lamentar que entre en el Gobierno de Aragón un partido como VOX, para el que las autonomías "no pintan nada" y por eso este Ejecutivo se ha pactado en Madrid, desde donde "se ha marcado la agenda de Aragón estos 70 días" tras las elecciones autonómicas y "desde donde le dirán lo que tiene que hacer".

Corrales ha considerado que la eliminación de las autonomías "es un disparate" cuando el autogobierno "nos ha dado los mejores años de la historia reciente" y en Podemos "estamos por reforzar competencias", para esgrimir que ante cada "agresión" a la autonomía, "más orgullo de ser aragoneses" y por eso "son una máquina de crear nacionalismos".

El parlamentario ha lamentado la derogación de derechos que va a implicar la supresión o reforma de leyes, como la de Memoria Democrática, la "supresión de los avances en política lingüística", al tiempo que se "enaltece la incultura" y se ha comprometido a proteger a la cultura y quienes la crean.

"Recortes en derechos es coartar la libertad" y negar al cambio climático por parte de VOX es "dar la espalda a la ciencia, palabra que no aparece ni una vez en el acuerdo de gobernabilidad".

Corrales ha calificado de "tragedia que se entregue el área de agricultura a quien quieren trasvasar el Ebro" y supondrá "quedar desprotegidos ante el cambio climático, las sequías y riadas". Por su parte, el PAR, "por unos puestos, pierde batallas como el rechazo al trasvase" o la defensa del autogobierno.

DEFENSA DEL EJECUTIVO

El portavoz de Podemos ha defendido el Gobierno cuatripartito saliente --de PSOE, Podemos, CHA y PAR--, "que ha sabido gestionar una crisis" como la generada por la pandemia y, después, por la guerra en Ucrania, "que ha luchado contra el cambio climático" y ha propiciado "el mayor avance en medio ambiente, protegiendo los espacios de la Red Natura", entre otras cosas.

Además, ha apostado por los servicios públicos, la descentralización de la Administración, ha conseguido una universidad pública "de más calidad y más asequible", ha logrando avances en derechos y ha traído a Aragón "una de las mejores cifras de empleo en años".

Corrales ha lamentado que ahora se vaya a dar paso a un Gobierno "que eliminará el camino de la equidad e igualdad en la sanidad y educación pública" y "todos los avances logrados en cultura, feminismo o medio ambiente". Por eso, "solo espero que dure poco".

El portavoz de Podemos ha finalizado su primera intervención dirigiéndose tanto a Azcón, como al portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, y también al portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, "después de escuchar su intervención" y ha manifestado: "Hay un dicho alemán que dice que si en una mesa hay un nazi y diez personas que le respetan, en esa mesa hay once nazis".

Por otra parte, ha concluido su réplica expresando su apoyo "total e incondicional" a la ministra de Igualdad, Irene Montero, "la mejor ministra que ha tenido este país", "lo dicen todas las ministras de Igualdad de la Unión Europea" y "espero que en la siguiente legislatura siga siéndolo".

FINAL GLORIOSO

Azcón ha calificado de "glorioso" este final de intervención de Corrales porque al defender a la ministra que ha llevado a cabo "el mayor ataque en la historia de la democracia con la ley del 'solo sí es sí'", que ha supuesto "excarcelar a los peores delincuentes sexuales" y es "el mayor fracaso" de Podemos cuando ha gobernando, es "populismo" y "denota no solo la lealtad, sino el análisis que usted hace de la realidad", que refleja un "problema de miopía" y "razón de su fracaso electoral".

El candidato ha considerado que a pesar de que Corrales ha expuesto un "Aragón idílico", que ha querido enfrentar a un futuro "de graves peligros", "ni lo uno, ni lo otro". A su entender, Podemos "ya asume que defienden un modelo de sociedad equivocado" y "se han dado cuenta que una cosa es predicar y otra dar trigo".

También le ha criticado "que haya llamado nazi al señor Guitarte". "Nazi no se le llama a nadie, nazi en esta cámara no hay ninguno", hay cuestiones "en las que hay que tener una especial sensibilidad" y pierde credibilidad "hablando de nazis en la democracia española".

Corrales le ha contestado: "No sé si usted se ha dado por aludido, usted sabrá, pero es un refrán típico alemán". Azcón ha lamentado que Corrales no haya pedido disculpas porque "es gravísimo" lo que ha dicho y "no podemos pasar por alto que llame nazi a nadie en esta Cámara", para confiar que pida disculpas en privado a Guitarte.

ARAGÓN IDÍLICO

Azcón ha considerado que a pesar de que Corrales ha expuesto un "Aragón idílico", que ha querido enfrentar a un futuro "de graves peligros", "ni lo uno, ni lo otro". A su entender, Podemos "ya asume que defienden un modelo de sociedad equivocado" y "se han dado cuenta que una cosa es predicar y otra dar trigo".

A colación, ha preguntado al portavoz de la formación morada que si ha sido tan positiva su gestión, "qué ha ocurrido para que hayan tenido el resultado electoral que han tenido".

Azcón ha puesto sobre la mesa la gestión de las áreas que han correspondido a Podemos en el gobierno cuatripartito, con la Universidad de Zaragoza "entre las mas cara de España" y el recorte en las becas de máster de un 4%, de manera que si en 2019 se destinaron 1,2 millones de euros han sido 300.000 euros en 2022.

"Tanto que me ha hablado de los recortes futuros, eso sí que ha sido un recorte", además "de que les ha faltado compromiso en la financiación de la Universidad de Zaragoza" y también "ha fracaso" en la conectividad en el medio rural con banda ancha, con Teruel como la peor provincia en su extensión. Así, "en los últimos tres años aunque tenían para conectividad más de 20 millones de euros presupuestados, no los han ejecutado por su impericia en la gestión".

Frente al "sectarismo y censura" de que le ha acusado Corrales, Azcón le ha preguntado "qué ha ocurrido con la Universidad San Jorge", privada, a la que han "maltratado", "ha quedado excluida de cualquier política de la comunidad autónoma" y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón le ha dado la razón a esta institución académica "y la consejería ha tenido que modificar las becas que le negaba".

También ha mencionado "los retrasos en las ayudas a la investigación o irregularidades en su resolución" para anunciar que van a ofrecer a una de las directoras generales nombradas por Podemos que continúe en el nuevo Gobierno, si quiere. "Fíjese si soy sectario" y "puede haber alguna incorporación más de sus equipos al gobierno del PP", ha dicho.

SUMISIÓN

Azcón ha esgrimido la formación morada "ha sido sumisa" al presidente de Aragón saliente, el socialista Javier Lambán, "que les ha halagado" y "les ha hecho estar de forma confortable en el Gobierno", pero "se han tragado" cuestiones relacionadas con el medio ambiente o la nieve y han cosechado un resultado electoral "francamente malo".

El candidato ha opinado que hubo un tiempo "en el que Podemos marcó los debates" y estuvo "a la vanguardia política, pero hoy ha repetido el argumentario de otros", ha lamentado.