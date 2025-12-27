Mínguez acusa a Feijóo de "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la dana

Archivo - La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una imagen de archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LLEIDA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "cómplice necesario de toda una negligencia criminal", sobre los mensajes que enviado a la jueza de la dana de Valencia.

En rueda de prensa en Lleida, ha dicho que "un líder que miente, que manipula cuando detrás hay 230 víctimas, familias destrozadas, no merece liderar un proyecto político".

Al preguntársele si denunciarán en Fiscalía al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por presuntas mentiras en la comisión parlamentaria, ha respondido que el PSOE y el PSPV valoran cómo reaccionar: "Lo estemos valorando todo", y decidirán en los próximos días.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)