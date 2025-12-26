La izquierda fracasa en su intento de unidad en Aragón e irá dividida con tres listas diferentes

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, (I) y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, (D) en un acto sobre la reducción de la jornada laboral organizado por Movimiento Sumar e IU en Sevilla. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La izquierda alternativa ha fracasado en su intento de conseguir una candidatura de unidad en Aragón y acudirá dividida a las elecciones del 8 de febrero con hasta tres candidaturas independientes: la de la Chunta Aragonesista, Podemos e IU y Sumar.

Las negociaciones 'in extremis' entre formaciones para buscar un frente amplio que agrupara al espacio en una única lista, dado que este viernes acababa el plazo legal para registrar coaliciones a estos comicios, no han fructificado entre reproches de vetos cruzados y filtraciones de los contactos.

De esta forma, no se repetirá en Aragón la experiencia de la coalición Unidas por Extremadura, que logró un buen resultado en la cita con las urnas en esta región el 21-D. Las tensiones en los partidos de izquierda a nivel estatal y autonómico, que se ponían a prueba, vuelven a imponerse, abortando las alianzas y dejando el caso extremeño como una excepción a lo que ocurrió también en el ciclo de 2024, donde hubo también división electoral.

LA CHUNTA DESCARTABA EL FRENTE AMPLIO Y CRITICABA VETOS CRUZADOS

Por tanto, Chunta, IU y Podemos competirán electoralmente de nuevo en esta región como pasó en las pasadas elecciones de 2023. De hecho, estas formaciones nunca han confluido en la comunidad y la izquierda mantiene la dinámica de fragmentación electoral.

Esta mañana la Chunta Aragonesista daba por descartado una única candidatura unitaria, dado que no se había entablado una mesa de negociación conjunta con Podemos, IU y Sumar como demandaban. Es más, afeaban que las formaciones estatales estaban inmersas en vetos cruzados y recriminaba los 'Juegos de Tronos' desde Madrid.

También han clarificado que el diputado en el Congreso adscrito al grupo Sumar, Jorge Pueyo, será el candidato de la Chunta a la presidencia del Gobierno de Aragón y encabezará la lista por la circunscripción por Zaragoza por delante de la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, que al final no se ha presentado a primarias.

PODEMOS SE PRESENTA POR SU CUENTA TRAS NEGOCIACIONES CON IU

Por su parte, Podemos ha confirmado esta noche que se presentará con su propia candidatura a estos comicios y ha criticado a otras formaciones de izquierda no haber aceptado su propuesta de emular en esta comunidad una coalición al estilo Unidas por Extremadura.

Un mensaje implícito a IU, que confluyó con ellos y Alianza Verde en los comicios extremeños sin Sumar. De todas formas, Podemos ha defendido que su candidatura es "imprescindible" y "nítidamente de izquierdas" frente a la deriva del PSOE.

Esta mañana se han dado contactos entre Podemos e IU, según fuentes conocedoras de estas conversaciones, pero no han fructificado. Otras fuentes consideran que el pacto ha descabalgado por la posición de la dirección estatal de Podemos.

En los últimos días, los 'morados' se abrían a un frente amplio y se mostraban dispuestos incluso a la posibilidad de explorar acuerdos con la Chunta, pese a no ser su aliado natural, pero mantenía fuera de la ecuación a Movimiento Sumar, proyecto que considera fracasado y subordinado al PSOE. Sin embargo, al final no ha conseguido excluir a la formación creada por la vicepresidenta segunda de estos comicios.

Y es que IU al final concurre con Sumar en una coalición que han registrado esta noche, ante la falta de acuerdo con Podemos y pese a que llamó también a un frente amplio de izquierdas.

Movimiento Sumar, que quedó orillado de las elecciones extremeñas al no figurar como formación en la candidatura de Unidas por Extremadura y solo estuvo presente con un puesto rezagado como independiente, al final cumple el objetivo primordial de concurrir a unos comicios autonómicos con uno de sus principales aliados a nivel estatal, pese a su escasa estructura territorial.

COMPETENCIA ENTRE PARTIDOS QUE COMPARTEN GRUPO EN EL CONGRESO

La lista compartida por ambos partidos, que previsiblemente encabezará IU aunque los detalles de la lista y el programa se presentarán en una rueda de prensa este sábado en Zaragoza, ha sacado pecho de que su candidatura representa la "unidad posible y real" y que su proyecto es ensanchar el espacio de la izquierda alternativa en Aragón.

No obstante, tanto IU como Movimiento Sumar competirán electoralmente con uno de sus aliados en el Congreso como la Chunta, aunque la formación se quedará sin representante en la cámara si Pueyo recoge su acta, dado que la segunda en la lista en las elecciones al 23J en Zaragoza es Laura Vergara, por la cuota de Sumar.

Fuentes de esta coalición ya venían advirtiendo que la formación aragonesista no tenía tanta cultura de alianzas a nivel autonómico (en contraposición a la tendencia a nivel estatal) y también debía primar su cohesión interna entre los distintos sectores de la Chunta.

No obstante y tras el caso extremeño, IU y Sumar vuelven a presentarse a unos comicios juntos como pasó en el caso de los pasados comicios gallegos, vascos y europeos, donde se enfrentaron en las urnas contra Podemos.

También queda anulada la posibilidad de que en la provincia de Teruel pudiera haber un ensayo de unidad entre los partidos, pues en esta circunscripción se apuntó esa posibilidad para poder arrebatar un escaño al PP que podría ser clave en estos comicios.

Por su parte, en IU ya subrayaron que aunque su deseo era repetir un frente amplio como en Extremadura, la fragmentación electoral en Aragón penaliza menos y, por cuestiones demográficas, el conjunto de la izquierda puede sacar representación por Zaragoza.