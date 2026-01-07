Correos conmemora el centenario de su emblemática sede con un matasellos especial

Matasellos conmemorativo del centenario del edificio central de Correos en Zaragoza. - CORREOS.

ZARAGOZA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina principal de Correos de Zaragoza estrena un matasellos para conmemorar los 100 años desde que se inaugurara el edificio un 12 de octubre de 1926.

Este diseño está disponible en la oficina postal sita en el Paseo Independencia, 33, para todos los aficionados y clientes que lo soliciten y que deseen que figure en sus envíos.

Correos pone en circulación un matasellos conmemorativo con motivo del centenario del Edificio de Correos de Zaragoza, una obra de estilo neomudéjar del arquitecto madrileño Antonio Rubio, inaugurado en 1926 y convertido desde entonces en uno de los referentes arquitectónicos y patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

El matasellos, que podrá utilizarse durante todo el año 2026 en la Oficina Postal de Zaragoza, rinde homenaje a un siglo de servicio público y de historia postal, reflejando el papel fundamental que este edificio ha desempeñado en la vida social, cultural y económica de la capital aragonesa.

El diseño del nuevo fechador reproduce una ilustración estilizada del edificio, acompañada de la leyenda 'Edificio de Correos' y el texto 'Oficina Postal de Zaragoza', junto a las fechas 1926-2026, que subrayan el carácter conmemorativo del centenario. Completa el conjunto la imagen corporativa de Correos, integrada de forma armoniosa en el diseño circular del cuño.

Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso de Correos con la difusión del patrimonio histórico y arquitectónico, así como con el impulso de la filatelia como elemento de divulgación cultural. El matasellos está destinado tanto a coleccionistas como al público general, que podrá solicitar su estampación en envíos postales y documentos filatélicos.

Con esta emisión especial, Correos se suma a las celebraciones del centenario del edificio, reafirmando su vínculo con Zaragoza y con la historia del servicio postal en España.