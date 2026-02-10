Cortada la carretera del balneario de Panticosa (Huesca) por riesgo de aludes, durante dos días

Archivo - Cerrado el acceso al Balneario de Panticosa por riesgo de aludes - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

HUESCA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-2606, que lleva al balneario de Panticosa (Huesca), se cortará al tráfico rodado por riesgo de aludes desde las 11.00 horas de este martes, 10 de febrero, hasta el jueves, día 12.

El corte a la circulación durante dos días se llevará a cabo entre los kilómetros 4,5 y 10 de la citada carretera autonómica, han informado desde el Gobierno de Aragón.

También está cerrada por nieve en la calzada un tramo de unos 2 kilómetros de la N-330A, entre las estaciones de esquí de Candanchú y Astún, (Huesca).

Los esquiadores pueden acceder a la estación invernal de Astún desde la de Candanchú por la N-330B, han precisado a Europa Press desde el Centro de Gestión del Tráfico.