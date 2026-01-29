Cortado en ambos sentidos el paso fronterizo del Portalet (Huesca) en una jornada complicada en el Pirineo por la nieve

Archivo - Paso del Portalet - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

SALLENT DE GÁLLEGO (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

La cantidad de nieve caída en las últimas horas en el Pirineo oscense ha obligado a cortar al tráfico el paso fronterizo del Portalet, tanto en dirección a Francia como para entrar en España, en una jornada en la que se acumulan diversas afecciones en las carreteras aragonesas.

En cambio, la carretera A-139, que permanecía cortada desde el pasado lunes --entre los puntos kilométricos 65 y 72,9, en Benasque-- ante el riesgo de avalanchas, ha reabierto este jueves.

Asimismo, también a causa de la nieve, está restringida la circulación a vehículos pesados y autobuses en la A-135 --entre los kilómetros 0 y 9,5, en Torla-Ordesa-- y en la A-2617 --entre los kilómetros 5 y 12, en Benasue--. En ambos tramos, también es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y la velocidad máxima está limitada a 30 kilómetros por hora, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por Europa Press.

Las mismas restricciones aplican a la carretera A-1205, entre Jaca y Las Peñas de Riglos --del kilómetro 0 al 40--, también afectada por la nieve.

La DGT ha pedido también precaución entre los kilómetros 86 y 91 de la A-138, a la altura del municipio de Bielsa, por pavimento deslizante.

En la provincia de Teruel, la situación ha mejorado y las únicas restricciones se limitan a prohibir el adelantamiento a los vehículos pesados, en concreto en la A-1704 --entre Frías de Albarracín y Albarracín--, la A-1513 --entre Albarracín y Terriente--, la TE-V-9031 --entre Albarracín y Guadalaviar--, la TE-V-9033 --entre Villar del Cobo y Tramacastilla--, la A-1511 --entre Santa Eulalia y Orihuela del Tremedal--, la A-2515 --entre Cella y Bronchales-- y la A-1509 --entre Monreal del Campo y Perales de Alfambra--.