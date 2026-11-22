Mapa con la zona donde se van a desarrollar los trabajos - MINISTERIO DE TRANSPORTES

HUESCA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa realizando los trabajos de conservación y mantenimiento en el túnel de Somport, que conecta la carretera N-330 en el término municipal de Canfranc, en la provincia de Huesca, con la carretera francesa RN-1134 a través de los Pirineos.

Por ello, en coordinación con las autoridades francesas, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se cortará el túnel en ambos sentidos de circulación el lunes 23 y el miércoles 25 de noviembre, en horario nocturno --de 22.00 horas a 6.00 horas--.

En concreto, se verán afectados por los cortes los tramos del kilómetro 666,2 al 672,4 de la carretera N-330 y del kilómetro 118,8 al 115,2 de la carretera francesa RN-1134.

Se ha establecido un itinerario alternativo, debidamente señalizado por la N-330A, a través del Puerto de Somport.