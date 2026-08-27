Las Cortes de Aragón aprueban una inversión plurianual de más de nueve millones para el proyecto 'Aljafería Viva'

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y la Mesa del Parlamento. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Aragón, convocada por la Presidencia, ha aprobado este jueves, 27 de agosto, dos expedientes que dan un nuevo impulso al plan 'Aljafería Viva. Impulsando nuestro legado', con una inversión plurianual de más de nueve millones de euros.

Este proyecto es un plan integral de conservación, mantenimiento, modernización y mejora del Palacio de La Aljafería que, desde el inicio de esta legislatura, la Presidencia de las Cortes ha situado entre sus prioridades, con el objetivo de reforzar de forma planificada y sostenida el cuidado y la mejora del patrimonio.

El conjunto de actuaciones contempladas en ambos expedientes compromete una inversión plurianual que superará los nueve millones de euros en los próximos años, en el marco de un proyecto estratégico que se desplegará durante toda la legislatura con un modelo de conservación integral, preventiva y planificada del Palacio, declarado Monumento Nacional en 1931 y Patrimonio de la Humanidad desde 2001.

Esta legislatura supone, en este sentido, un salto cualitativo en planificación, conservación e inversión sobre el patrimonio de la Aljafería.

La institución ha subrayado en repetidas ocasiones que las Cortes son hoy depositarias temporales de este bien histórico y que su responsabilidad es custodiarlo, mantenerlo y mejorarlo para entregarlo en mejores condiciones a la ciudadanía del futuro.

Estos expedientes, incorporados a la Mesa convocada por la Presidencia para su consideración y aprobación, materializan ese compromiso mediante decisiones concretas de inversión y planificación a varios años vista.

ESCALERA DE LOS REYES CATÓLICOS

El primero de los expedientes autoriza la restauración completa de la Escalera de los Reyes Católicos, también conocida como Escalera Real, con el objetivo de garantizar su estabilidad estructural, la coherencia estética y la funcionalidad del espacio, preservando los acabados históricos y adaptándolo a las exigencias de uso y seguridad actuales.

La Mesa ha acordado el inicio del expediente, ha autorizado el gasto por un presupuesto base de licitación de 200.408,54 euros (IVA excluido), equivalente a 242.494,33 euros con IVA incluido, y ha aprobado los pliegos que rigen el contrato, así como la apertura del procedimiento de licitación por procedimiento abierto simplificado.

La financiación se realizará con cargo a los presupuestos de las Cortes de Aragón para 2026 y 2027, con un desglose de 77.501,02 euros en 2026 y 164.993,31 euros en 2027. La duración estimada de las obras es de tres meses.

El proyecto, redactado por los arquitectos Javier Corzán Serrano, David Cerezo Zanuel y Javier Hernando Labella, en representación de GEN TERRITORIO, S.L., fue aprobado el 30 de julio de 2026. La actuación, que afecta a un Bien de Interés Cultural, exige a las empresas licitadoras la adscripción de medios personales especializados en restauración de BIC, con experiencia acreditada de al menos cinco años en intervenciones de características similares.

CLIMATIZACIÓN Y ELECTRICIDAD

El segundo expediente se refiere a la aprobación del proyecto básico general para la renovación y mejora de las instalaciones de climatización y de electricidad del Palacio, un documento de carácter estratégico y de planificación redactado por la empresa DOLMEN INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS, S.L.P. y presentado en las Cortes el 31 de julio de 2026.

El proyecto define las actuaciones necesarias para modernizar las instalaciones, mejorando su fiabilidad, eficiencia energética, funcionalidad, mantenibilidad y adaptación a la normativa vigente, respetando las singularidades arquitectónicas y patrimoniales del Palacio.

La planificación se estructura en un programa de ocho fases distribuidas en cuatro anualidades, con una duración orientativa de seis meses por fase, de modo que, mientras una fase se ejecuta, pueda prepararse la siguiente.

La previsión económica de las actuaciones alcanza un presupuesto global de 8.758.554,05 euros (IVA incluido), con un presupuesto de ejecución material de 6.082.751,61 euros, distribuido entre las ocho fases.

El proyecto cuenta con un informe de compatibilidad patrimonial favorable que concluye que la intervención resulta compatible con la conservación del inmueble como Bien de Interés Cultural, al aplicar de forma consistente los principios de mínima intervención, reversibilidad, compatibilidad material y respeto a los valores históricos y constructivos del edificio.

La aprobación de este proyecto básico permitirá, en su momento, la contratación sucesiva de los proyectos de ejecución de cada fase.

COMPROMISO CON EL PATRIMONIO Y EL FUTURO

Las dos actuaciones aprobadas hoy por la Mesa se suman a las primeras intervenciones ya en marcha dentro de Aljafería Viva, como la reurbanización parcial del Patio de las Cortes, la rehabilitación de la Torre del Trovador, la restauración de yeserías y carpinterías de madera o la reforma integral de los aseos de uso público.

El conjunto consolida una política continuada de cuidado, anticipación y mantenimiento para garantizar que la Aljafería llegue en las mejores condiciones posibles a las próximas generaciones.

La institución ha remarcado que la Aljafería no es solo un edificio histórico, sino la casa de la democracia aragonesa. En esa línea, Aljafería Viva se plantea como una actuación para adecuar el Palacio a las necesidades presentes sin perder su valor histórico y para proyectarlo al futuro como legado compartido de Aragón.

Los próximos hitos del plan se irán comunicando a medida que avancen los correspondientes trámites administrativos y procedimientos de licitación.