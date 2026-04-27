Las Cortes de Aragón celebran este martes y miércoles el debate de investidura y Azcón tomará posesión este jueves

Archivo - Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón se reunirá este martes, 28 de abril, a partir de las 10.00 horas, en sesión extraordinaria, para tramitar el debate de investidura de Jorge Azcón (PP) como presidente de la Comunidad Autónoma de la XII legislatura. La sesión se extenderá hasta este miércoles, día 29, y Azcón tomará posesión este jueves 0 de abril.

Tras la ronda de consultas realizadas por la presidenta del Parlamento autonómico, María Navarro, con las seis formaciones políticas con representación en la Cámara --PP, PSOE, Vox, CHA, A-TE e IU-- el diputado popular Jorge Azcón, actual presidente en funciones, será el único candidato propuesto para alcanzar la Presidencia del Gobierno de Aragón.

Después de la rueda de prensa en la que, el pasado 22 de abril, el presidente del Gobierno en funciones, Jorge Azcón, y el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Nolasco, presentaron el acuerdo, la presidenta del Parlamento, María Navarro, reunió a la Mesa y Junta de Portavoces, que el 24 de abril convocó la sesión plenaria y fijó el orden del día.

La primera jornada de la sesión plenaria, este martes, se dedicará a la intervención de Azcón, que expondrá el programa político del Gobierno que quiere conformar, basado en el acuerdo de PP y Vox.

El debate de investidura se reanudará el miércoles 29 de abril también a las 10.00 horas con la participación de los grupos parlamentarios, que debatirán con el candidato.

El esquema horario diseñado se abrirá con las formaciones que no tienen intención de votar a favor de la investidura por orden de mayor a menor representación. Posteriormente, será el turno de los grupos --Vox-- que anuncien su posición favorable a la investidura, en este caso en orden de menor a mayor.

El Reglamento de las Cortes dedica el primer capítulo de su Título VIII a la investidura y es el artículo 216 el que establece que el candidato expondrá su programa "sin limitación de tiempo" y, "tras un periodo de interrupción de veinticuatro horas", intervendrán los representantes de cada grupo parlamentario, que, según se ha acordado, dispondrán de "manera flexible" con turnos de 20 minutos. El candidato, por su parte, podrá "responder de forma individual o conjunta a cada grupo o agrupación".

Una vez finalizadas las intervenciones tendrá lugar la votación, que será nominal. Se realizará a la hora fijada por la Presidencia y para salir elegido en primera ronda será necesaria la mayoría absoluta de la Cámara. Si no se alcanza, el Reglamento contempla una nueva votación 24 horas después de la primera, ya sin debate.

El debate de investidura concluirá el 29 de abril y esta misma semana Jorge Azcón deberá tomar posesión de su cargo de presidente de la Comunidad Autónoma, para a continuación designar a los titulares de los Departamentos y celebrar la primera reunión del Consejo de Gobierno.

Jorge Azcón tomará posesión de su cargo este jueves, 30 de abril, y previsiblemente, los restantes miembros del Gobierno prometerán o jurarán su cargo la semana próxima.

ACUERDO

Azcón contará con una mayoría de 40 diputados de un total de 67, de los que 26 son del grupo parlamentario del PP y 14 de Vox, mientras que el PSOE tiene 18 escaños, CHA seis, Aragón-Teruel Existe dos e IU una diputada. Son los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas del 8 de febrero.

El acuerdo que da la mayoría de gobierno ha sido negociado durante varias semanas por sendas delegaciones de PP y Vox, con apoyo de sus respectivas direcciones nacionales, en las que han participado, entre otros Azcón y Nolasco.

El documento, publicado la semana pasada, consta de 13 epígrafes y contiene las principales medidas a ejecutar por el Gobierno regional durante los próximos cuatro años, entre otras la aprobación de cuatro leyes de presupuestos, de 2027 a 2030.

Vox tendrá la Vicepresidencia Primera del Gobierno de Aragón, en la que recaerán también las competencias de una de las Consejerías que dirigirá la misma formación: Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Medio Ambiente y Turismo. También ostentará la Vicepresidencia Primera de las Cortes y el senador por designación autonómica.

Este partido ha introducido uno de sus principios fundacionales, la prioridad nacional para el reparto de ayudas y viviendas públicas, criterio que el PP ha limitado al circunscribirlo a la aplicación de la legislación vigente.

Además, se contemplan otras medidas como las rebajas fiscales, tanto en el IRPF como en otros gravámenes, como el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, también las ayudas a la natalidad y para la conciliación familiar y laboral.

Otras actuaciones comprometidas son impulsar la elevación al 20% de las ayudas al funcionamiento o bonificar la creación de empresas en el medio rural.

El acuerdo incluye el rechazo expreso a la política migratoria del Gobierno de España de Pedro Sánchez y la oposición a recibir más menores migrantes no acompañados, así como elaborar un plan de retorno y repatriación de la inmigración ilegal y verificar la edad de los inmigrantes ilegales.

También, la construcción de más de 4.000 viviendas públicas; rechazar la reducción del presupuesto de la Política Agraria Comunitaria (PAC); reformar la ley de agricultura social y familiar; apoyar al sector de la caza; limpiar el cauce del río Ebro; impulsar el empleo autónomo; implantar el bachillerato concertado; incrementar el presupuesto de Sanidad y construir un nuevo Hospital 'Royo Villanova'; y eliminar subvenciones y ayudas públicas superfluas.