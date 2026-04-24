Las Cortes de Aragón fijan el debate de investidura de Jorge Azcón los días 28 y 29 de abril

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, durante el acto institucional por San Jorge, el Día de Aragón, en el Palacio de la Aljafería, a 23 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han fijado la celebración del pleno de investidura del candidato a presidente del Gobierno autonómico para los próximos 28 y 29 de abril. El discurso de Jorge Azcón será el próximo martes, a las 10.00 horas, mientras que la primera votación, que se prevé que será suficiente al alcanzar PP y Vox la mayoría absoluta, será al día siguiente, al finalizar el debate con los grupos parlamentarios.

La presidenta de la Cámara, María Navarro, ha informado esta viernes a la Mesa y la Junta de Portavoces del diseño previsto para el Pleno, donde el actual presidente en funciones, Jorge Azcón, único candidato propuesto tras la ronda de consultas, buscará el apoyo mayoritario del arco parlamentario aragonés.

La primera jornada del debate estará protagonizada íntegramente por el discurso de Azcón. Tal y como recoge la ordenación del debate, se procederá a la "lectura de la Resolución de la presidenta de las Cortes de Aragón por la que propone un candidato a presidente del Gobierno de Aragón" y, después, tendrá lugar la "exposición del programa político del Gobierno del candidato".

La sesión plenaria se reanudará al día siguiente, también a las 10.00 horas, con la intervención de los diferentes grupos parlamentarios, que debatirán con el candidato.

El esquema horario diseñado se abrirá con las formaciones que no tienen intención de votar a favor de la investidura por orden de mayor a menor representación --PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU--. Posteriormente, será el turno de los grupos que anuncien su posición favorable a la investidura, en este caso en orden de menor a mayor --Vox y PP--.

El Reglamento de las Cortes dedica el primer capítulo de su Título VIII a la investidura y es el artículo 216 el que establece que el candidato expondrá su programa "sin limitación de tiempo" y, "tras un periodo de interrupción de veinticuatro horas", intervendrán los representantes de cada grupo parlamentario, que, según se ha acordado, dispondrán de "manera flexible" con turnos de veinte minutos. El candidato, por su parte, podrá "responder de forma individual o conjunta a cada grupo o agrupación".

Una vez finalizadas las intervenciones tendrá lugar la votación, que será nominal. Se realizará a la hora fijada por la Presidencia y para salir elegido en primera ronda será necesaria la mayoría absoluta de la Cámara, algo en principio garantizado tras el acuerdo suscrito entre PP y Vox.

Si no se alcanza, el Reglamento contempla una nueva votación 24 horas después de la primera que, por acuerdo de la Junta de Portavoces, se celebraría el jueves 30 de abril a las 13.00 horas, ya sin ningún debate.

Por otra parte, la cita también ha servido para establecer el calendario de sesiones plenarias de este primer período ordinario, que incluye los días 14 y 15 y 28 y 29 de mayo, y 11 y 12 y 25 y 26 de junio.