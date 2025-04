Las Cortes de Aragón rehúsan conmemorar el Estatuto de Autonomía de Caspe de 1936

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han rechazado este jueves, en sesión plenaria y con los votos en contra de PP y VOX, una proposición no de ley de CHA, cuyo portavoz, José Luis Soro, ha propuesto conmemorar el Estatuto de Autonomía de Caspe de 1936. Los restantes partidos han votado a favor.

Soro ha emplazado al Gobierno de Aragón a diseñar y desarrollar una programación conmemorativa para 2026 que celebre el 90 aniversario del denominado Estatuto de Caspe, "con actividades culturales, académicas, educativas y sociales que permitan recuperar y difundir el significado histórico de este documento".

También, impulsar la inclusión del Estatuto de Caspe y su contexto histórico en los contenidos educativos aragoneses, "como herramienta para reforzar la identidad aragonesa y los valores democráticos", así como promover la colaboración institucional con ayuntamientos, asociaciones culturales y entidades sociales "para garantizar una conmemoración inclusiva, participativa y accesible a toda la ciudadanía de este evento".

Soro ha señalado que "los derechos territoriales y la financiación están siendo objeto de debate" y que "cuando Aragón ha tenido la oportunidad de avanzar en el autogobierno lo ha hecho con responsabilidad y el compromiso democrático", indicando que "el centralismo nos ha ido muy mal".

El Estatuto de Caspe de 1936 es "un hito que representó las aspiraciones de autogobierno durante la II República" y reflejaba "el compromiso con los valores democráticos y el autogobierno, un avance sin precedentes", pero "el estallido de la Guerra Civil relegó a Aragón a décadas de marginación institucional", por lo que "hay que recuperar esta memoria, el 90 aniversario no puede pasar desapercibido".

Para la diputada del PP Ana Marín "no existió el Estatuto de Caspe, sino el anteproyecto de ley que no llegó a entrar en vigor por el estallido de la guerra civil", añadiendo que "sería mejor educar a nuestros jóvenes en los valores democráticos de la Constitución española de 1978 y en el Estatuto actual, que incluye los valores democráticos de la Transición, que ha conseguido llevar a Aragón a donde estamos".

El portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, ha espetado a CHA que "defiende la República del Frente Popular", asegurando que el Estatuto de Caspe pretendía "la conversión de España en taifas" y que CHA reivindica este Estatuto "por la pela, para hacer un cortijo, no para beneficiar a la clase humilde, no para hacer viviendas", sino "un tinglado para pasear en coche oficial". "Buscan una justicia politizada que les salve de sus tejemanejes".

APOYO PARLAMENTARIO

Ha intervenido el parlamentario del PSOE Darío Villagrasa, quien ha echado en cara al portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, que "dispara contra toda la gente" y ha asegurado que en 1936 Aragón fue "pionero" en la elaboración del Estatuto: "Usted lo confunde todo y no quiere atender a lo importante".

En representación de Teruel Existe, Tomás Guitarte ha dicho que el Estatuto de Caspe "define la voluntad de nuestro querer ser, un hito" que encajaba en la Constitución de la II República, lamentando que "quedó frenado por la guerra civil" y en aquella época solo se aprobaron los Estatutos del País Vasco, Cataluña y Galicia.

Desde IU, el parlamentario Álvaro Sanz ha afirmado que "hay que contextualizar la historia" y ha considerado que la dictadura de Franco "frustró" los avances democráticos de la II República.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha dado el "supersí" a la propuesta de CHA y ha señalado que Aragón es "una tierra que siempre ha querido respetar las normas aunque algunos no las respetasen" y que "cada derecho que ha perdido Aragón no los ha recuperado jamás, no ha habido nadie que nos haya ayudado a recuperarlo".