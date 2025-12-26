Investigan la muerte de un hombre y su hijo en su vivienda en Mugardos en relación a un incendio

A CORUÑA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cuerpos sin vida de un hombre de 49 años y su hijo de 21 han sido localizados esta mañana en una de las habitaciones del interior de su vivienda en Mugardos (A Coruña), situada en la Rúa dos Catro Ventos, en el casco urbano del municipio.

La Guardia Civil, que investiga el caso, apunta a que posiblemente se produjese un incendio en el inmueble y no descarta que el fallecimiento pueda estar relacionado con la inhalación de gases derviados de la combustión, lo que deberá determinar la autopsia.

El hallazgo se realizó tras la alerta de familiares, que no tenían noticias de ambos desde el pasado 24 de diciembre. Según informa el Instituto Armado, al acceder al inmueble, los agentes observaron que el interior presentaba signos evidentes de haber sufrido un incendio, con diversas estancias afectadas por el humo y el calor.

A continuación, el inmueble fue asegurado y se activó el correspondiente protocolo judicial, de modo que el caso quedó bajo investigación. Las causas del incendio y del fallecimiento se encuentran pendientes de confirmación, a la espera de los informes técnicos y forenses correspondientes.

Además de agentes de la Guardia Civil, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Mugardos, Bomberos do Eume y Policía Local.