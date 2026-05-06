Las Cortes de Aragón reivindican el legado de Giménez Abad: "No permitiremos que se manipule la verdad"

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós; la viuda y los hijos de Manuel Giménez Abad, Ana Larraz, Borja y Manuel Giménez Larraz; y la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha reivindicado este miércoles el legado del expresidente del PP aragonés Manuel Giménez Abad, al que ha definido como "un servidor público ejemplar", en el 25 aniversario de su asesinato por ETA, en un acto en el que se ha comprometido a no permitir "que se manipule la verdad".

"Hoy no hay palabra institucional capaz de reparar lo irreparable. Nada devuelve una vida arrebatada, nada puede sustituir semejante ausencia, pero sí podemos prometer algo todos nosotros, que jamás lo vamos a olvidar", ha expresado Navarro en un acto institucional celebrado en el Palacio de la Aljafería, bajo el título 'Homenaje a la palabra'.

La presidenta del Parlamento ha tenido unas palabras especiales para la familia de Giménez Abad --han estado presentes tanto la viuda, Ana Larraz, como sus dos hijos, Manuel y Borja Giménez Larraz--: "Vosotros habéis sufrido lo peor y, sin embargo, desde el primer día habéis defendido la memoria sin odio, la justicia sin venganza y la verdad sin estridencias. Esa dignidad es también una lección para todos nosotros".

Entre ese legado que perdura 25 años después está "que la política puede y debe ser noble, que el servicio público exige templanza, que las instituciones importan, que la palabra es el único camino legítimo, que la democracia se defiende cada día, también con gestos serenos, también con estudio, también con respeto y siempre con memoria".

"Pudieron asesinar a Manolo, pero jamás terminarán ni con sus principios, ni con sus valores, ni con el legado ejemplar que nos ha dejado a la sociedad aragonesa y española", ha remachado, a la vez que ha reafirmado el compromiso de las Cortes con todas las víctimas del terrorismo y con la democracia constitucional "que defendieron con su vida".

En ese sentido, Navarro ha sostenido que ETA asesinó a Giménez Abad, pero "no pudo destruir todo lo que representaba: la palabra frente a la violencia, la ley frente a la imposición, la convivencia frente al odio, la política entendida como servicio frente a quienes quisieron sustituirla por violencia y por terror".

La presidenta de la Cámara ha tenido también unas palabras para Pepe Tudela, impulsor de la Fundación Manuel Giménez Abad, fallecido de forma repentina el pasado mes de febrero.

DESARROLLO DEL ACTO

El acto, amenizado por el Orfeón Jacetano, que ha interpretado repertorio relacionado con el Alto Aragón, lugar de origen del político asesinado, ha contado con la presencia de diversas autoridades, como la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, y la consejera de Educación, Carmen Susín; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la Justicia, Concepción Gimeno; el director de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, o la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, entre otros. También han estado representantes de todos los grupos parlamentarios en las Cortes, que han descubierto una bandera aragonesa virtual en homenaje a Giménez Abad, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

El homenaje ha empezado con un extracto del documental 'Por la espalda', producido por Aragón TV, sobre el asesinato del exdirigente 'popular', en el que se recogen palabras de algunas de las personas que lo conocieron, como los expresidentes del Gobierno José María Aznar, quien expresa que Giménez Abad fue "la demostración de que los buenos ciudadanos tienen preocupaciones" y se pueden dedicar a la política, o Mariano Rajoy, quien lo define como "un hombre bueno" y se pregunta por qué alguien querría matarlo.

Se incluyen asimismo testimonios de compañeros de partido de la época, como Gustavo Alcalde, quien destaca que era un hombre "sencillo, amable y próximo", que transmitía sus ideas con normalidad, o Antonio Suárez, resaltando que fue un "gran defensor" de la democracia y del Estado de derecho.

A ellos se suman representantes de otros partidos, como Javier Sada (PSOE), quien habla de que tenía "unas convicciones democráticas muy profundas" y la idea de que el diálogo es "fundamental" para llegar a acuerdos; Bizén Fuster (CHA), quien alaba a la persona y asegura que "llevaría fatal" la polarización actual, porque él "estaba hasta las antípodas"; y Jesús Lacasa (IU), quien alude a que tenía "una relación muy estrecha" con todos los grupos.

LA IDENTIDAD CÍVICA DE ARAGÓN

En representación de la familia del homenajeado, su hijo mayor, Manuel Giménez Larraz, ha iniciado su discurso con una cita del cantautor Joaquín Sabina --"No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió"--, remarcando que su memoria, desde que hace 25 años tres disparos por la espalda acabaran con la vida de su padre, es un lugar que se obliga a visitar a diario.

En sus primeras palabras, ha recordado a otros dirigentes políticos también fallecidos, como los expresidentes autonómicos Santiago Lanzuela y Javier Lambán, el exdiputado y cantautor José Antonio Labordeta, y otros dirigentes como Antonio Torres (PP) o Chesús Bernal (CHA), que fueron todos ellos conscientes, cada uno desde su ideología, de "lo importante que es mantener ocupado ese espacio central de valores compartidos que vertebra políticamente nuestro país".

"Sin todos ellos, perdemos muchas cosas, pero deberíamos al menos tratar de salvaguardar una forma de entender la política que constituye un elemento esencial de la identidad aragonesa", ha reivindicado, enarbolando una identidad aragonesa "cívica e inclusiva" en tiempos "de ruido ensordecedor, de verdades absolutas y de dogmas inalterables", una forma de entender la política "incompatible con el totalitarismo de ETA".

Giménez Larraz ha defendido la necesidad de proteger la democracia y ha alertado de que "la falta de perspectiva histórica" puede hacer creer que "la historia es un camino únicamente ascendente", sin vuelta atrás, y ha citado Ucrania o Líbano como ejemplos de que "eso que damos por sentado se puede desmoronar con estrépito".

Por último, ha hecho una loa a la moderación, que era como su padre entendía la política, que no implica que "tus principios sean más frágiles, acomplejados o tibios", sino que "quienes piensan distinto no van a dejar de existir y vamos a tener que compartir tiempo, espacio y, preferiblemente, algo más".

"Mi padre consideraba que cuando se abandona la moderación, que no es un espacio ideológico, sino es más bien una forma de entender las relaciones con los demás y en cuya alma se inspira nuestra Constitución, se dificulta el intercambio respetuoso de ideas y el diálogo entre partidos políticos y se acaba inevitablemente socavando nuestra cultura democrática", ha agregado.

"VÍCTIMAS Y VERDUGOS"

Por su parte, la vicepresidenta Mar Vaquero, ha cerrado el acto incidiendo en la idea de que Giménez Abad hizo las cosas "a la cara", al defender sus ideas "sin miedo, con confianza", al dialogar con quienes pensaban diferente porque "él pensaba que en la diversidad, en la pluralidad, estaba el refuerzo de la democracia".

Y ha lanzado la advertencia de que "hay víctimas y hay verdugos" de ETA: "No vamos a permitir que desde las instituciones sigan defendiendo a aquellos que sembraron el terrorismo, por mucho que se empeñen en sostener parlamentariamente para conseguir cesiones, para conseguir debilitamiento de esas penas".

Ha intervenido también el cofundador de la Fundación y presidente de Honor de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, Jesús María Alemany, quien ha compartido su "triple memoria", una memoria "agradecida" al "saber hacer, decir y dar con generosidad" de Giménez Abad; una memoria "indignada" ante el mal que lo asesinó y una memoria "activa" que insta a ser "protagonistas".

En el acto, se ha entregado el XXIII Premio Manuel Giménez Abad para trabajos de investigación sobre democracia a José Antonio Fernández Ajenjo, autor de 'Getting to Denmark: luchando contra la corrupción mediante una democracia de calidad'.