Las Cortes de Aragón tramitarán la proposición de ley de Vox de protección de los olivares monumentales

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha tomado en consideración la proposición de ley del grupo parlamentario de Vox de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y olivares monumentales de Aragón, con el apoyo de PSOE, Vox y A-TE, y la abstención de CHA e IU, a pesar de contar con el voto en contra de PP, Podemos y PAR.

Ha presentado la iniciativa el portavoz adjunto de Vox, Santiago Morón, quien ha expuesto que "desde hace milenios en Aragón el olivar conforma y embellece el paisaje de gran parte del territorio en una adaptación casi perfecta a nuestras condiciones ambientales, y contribuye significaativamente a la biodiversidad y el equilibrio ecológico". El olivo ocupa el 21% de la superficie de cultivos leñosos de la región.

"El olivo y la producción de aceite constituyen parte de nuestra dieta, la muy laureada dieta mediterránea y de la estructura económica y social de muchas localidades de nuestra región", ha continuado, realzando que las almazaras locales "no solo generan empleo, sino que fomentan el desarrollo económico y social de estas áreas, contribuyendo a combatir la despoblación".

Los olivos son "testigos singulares" de la historia de Aragón, recordando que los hay de 150 años de antigüedad y algunos son milenarios: "Por su belleza y significado tenemos la obligación moral de conservarlos".

Morón ha lamentado "el mercadeo de estos magníficos ejemplares con fines especulativos, arrancándolos de la tierra en la que han permanecido durante siglos para pasar a formar parte de la decoración de un hotel o una casa", lo que constituye "un expolio al patrimonio natural que en muchas ocasiones produce daños irreparables a la propia planta".

La transición energética "ha agravado este proceso especulattivo" por "la colonización del campo" ya que "no hay una protección real del suelo agrícola, no hay soberanía alimentaria, solo hay sumisión al fanatismo climático, consecuencia de los pactos de PP y PSOE en Bruselas", ha considerado el diputado de Vox.

Santiago Morón ha alertado de que "en otras regiones se están destruyendo olivares enteros para satisfacer los intereses de los fondos de inversión internacionales que imponen su voluntad a través de aerogeneradores y macroplantas instaladas sobre los suelos más fértiles de España sin ninguna planificación, sin respeto ambiental y sin ningún beneficio para el agricultor ni para el país". Se han talado más de medio millón de olivos en Jaén y Granada, ha apuntado.

La proposición de ley, ha explicado Morón, incluye la protección de los elementos arquitectónicos y de patrimonio hidráulico "genuinos" vinculados a la historia del cultivo, la cultura y el paisaaje de la que forman parte los olivos y el establecimiento de mecanismos de conservación y protección de la actividad agrícola relacionada con el olivo y de los olivares monumentales.

Se establece la elaboración de un catálogo de olivos y olivares monumentales y regula la promoción y difusión de estos, también de los productos derivados de los olivos y su aprovechamiento turístico, al tiempo que dispone la prohibición de destruir o deteriorar los olivos monumentales, también de instalar paneles publicitarios "que distorsionen su estética".

PROPIEDAD PRIVADA

La diputada del PP Ana Marín ha dicho que a su partido le llama la atención que Vox "empiece ya a copiar leyes del PSOE" y ha preguntado a Morón "dónde está colocada exactamente la pinza de la que tanto hablan", tras lo que ha hecho notar "el impacto de esta proposición de ley en la propiedad privada", considerando que propicia la "expropiación de uso sin el procedimiento legalmente establecido para ello".

El portavoz de Agricultura del PSOE, Marcel Iglesias, ha dicho que "Vox, normalmente, es un partido muy previsible, para saber lo que va a decir solo hay que verlos discursos de la ultraderecha norteamericana y los copian aquí tal cual, patrioterismo exacerbado", en alusión a las críticas de Vox a la Agenda 2030.

"Hoy Vox nos ha sorprendido" con esta proposición de ley, ha comentado Iglesias, recalcando que es "casi íntegramente" la proposición de ley del PSC. "¿Puede haber algo más cercano al maligno en su ideario ultranacionalista?", ha preguntado. Ha dicho que "el olivo es un árbol simbólico en nuestra cultura, ha sido venerado en nuestra cultura greco-latina por todos los rincones del arco mediterráneo".

En el turno de CHA, su portavoz, José Luis Soro, ha reprochado a Morón que su iniciativa legislativa "es fundamentalmente un copia-pega de lo que el PSC redactó y consiguió que se aprobara en Cataluña". Ha hecho defensa del patrimonio agrícola, paisajístico y cultural de Aragón, que "forma parte de nuestro ADN", afirmando que "Aragón es tierra de olivos y muchos son auténticos monumentos vivos, forman parte de la historia de la economía rural y de la identidad profunda desde siempre del territorio aragonés", animando a tomar medidas "audaces, útiles y eficaces".

En representación de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, ha aseverado que "cada olivera que se arranca es perder una parte del Matarraña, si perdemos un olivo milenario o centenario, nunca más vamos a tener otro, es irreemplazable".

Ha mencionado algunas iniciativas, como el Proyecto Oliveras Centenarias, en el Bajo Aragón y el Matarraña, mediante el que se están inventariando y defendiendo los olivos históricos en La Codoñera, Belmonte de San José y Torrevelilla, o la iniciativa ciudadana 'Apadrina un olivo', de Oliete (Teruel), "un proyecto social, medioambiental y de desarrollo rural".

Desde Podemos, Andoni Corrales ha ironizado: "Jamás pensé que vos se miraría en el espejo del independentismo", puesto que Cataluña ha aprobado una ley "parecida" Buenos días. Ha recordado que Aragón ya ha regulado los árboles singulares y se puede solicitar la declaración de protección de los olivos singulares. La iniciativa "no es oportuna", ha zanjado.

El parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha espetado a Morón que esta iniciativa legislativa "es una copia exacta" de que aprobó el Parlamento de Cataluña a propuesta del PSC y "está bien alguna cuestión", como el principio de intervención sobre el bien privado para salvaguardar el bien ambiental.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha anunciado su abstención y ha preguntado "¿dónde queda la propiedad privada?" opinando que la propuesta de Vox para los olivares monumentales "es como si tienes un piso y te obligan a alquilarlo a unos menas".