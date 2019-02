Las Cortes cierran la investigación de la depuración de aguas manteniendo las discrepancias entre los grupos

Publicado 21/02/2019 16:11:45 CET

Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves, en sesión plenaria, el dictamen de la Comisión de investigación sobre el Plan de Depuración de las Aguas Residuales, así como numerosos votos particulares, rechazando otros, tras varios meses de diálogo, que ha concluido con un debate en el que se han puesto de manifiesto las discrepancias sobre la eficiencia y la eficacia del plan.

La coordinadora de la Comisión y diputada de Podemos, Marta de Santos, ha destacado las "más que naturales discrepancias" expresadas durante las 72 comparecencias en las que "no ha existido ningún tipo de veto".

El diputado del PP Fernando Ledesma ha dicho que "no hay verdades absolutas" y que los impulsores de la Comisión, los diputados de Podemos, "solo están buscando fantasmas", en alusión al rechazo de la formación morada al modelo de concesión público-privado, que a juicio del diputado del PP "funciona", afirmando que "aquí venimos a aprender y no a dar lecciones".

Ha añadido que, si no hubiera habido un problema de financiación, "podríamos estar hablando de un modelo de éxito y ejemplo para muchos territorios" en materia de depuración.

Para el diputado del PSOE Darío Villagrasa, el Plan era "exigente" y pretendía dar cumplimiento a la normativa nacional y europea, considerando que las fórmulas de contratación de la construcción de las depuradoras eran las previstas entonces, tras lo que ha destacado la "importante búsqueda de soluciones viables" para 300 núcleos de población.

Marta de Santos ha lamentado la "falta de voluntad" de algunas fuerzas políticas para "combatir la corrupción", que "no pasó de largo de Aragón", advirtiendo de que "el 'modus operandi' es exactamente igual" que en algunos casos investigados en distintos juzgados.

CARÍSIMO

El plan "nos ha costado carísimo al bolsillo de todos los aragoneses", ha opinado De Santos, quien ha asegurado que se creó un "entramado" para externalizar la gestión, criticando los "indicios serios de reparto poco casual del negocio", al tiempo que ha alertado del "despilfarro de recursos".

Por su parte, la portavoz adjunta del PAR, María Herrero ha dejado claro que su partido ha favorecido la creación de esta Comisión de investigación y ha espetado a Podemos: "ustedes tenían muchos prejuicios, llegan con fantasmas y con fantasmas se van", exigiéndoles disculpas.

También ha planteado que el modelo concesional "ha sido un éxito" en general y que el Gobierno de Aragón "fue bastante cauto y estricto" e hizo que las empresas concesionarias "asumiesen riesgos", recalcando que "nunca ningún político les dio ninguna directriz para dimensionar una planta de una forma u otra".

En opinión del diputado de Cs, Jesús Sansó, no se deben plantear "sospechas" si no se confirman, manifestando sus dudas de que haya hechos "imputables", y ha rechazado el "discurso electoralista" de Podemos. "A toro pasado aquella decisión no fue la mejor", ha comentado.

La portavoz de la Agrupación Parlamentaria de IU Aragón, Patricia Luquin, ha opinado que algunos ayuntamientos acordaron ceder las competencias de depuración "sin ser conscientes de lo que suponía".

Ha manifestado que el Instituto Aragonés del Agua "ha incumplido sus obligaciones en materia de difusión de la información y tratamiento de aguas residuales", tras lo que ha defendido "una gestión pública, transparente, segura, eficaz, sostenible y participativa" de la depuración de aguas.