El corto "Amores ciegos" de la aragonesa Marisé Samitier se proyecta este martes en el FCZ

Actualizado 06/12/2011 11:46:57 CET

ZARAGOZA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje "Amores ciegos" de la realizadora aragonesa Marisé Samitier se proyectará este martes, 6 de diciembre, dentro de la programación del Festival de Cine de Zaragoza (FCZ).

La sesión se ha programado a las 20.00 horas en el Centro de Historia de Zaragoza, en la Plaza de San Agustín 2, y la proyección asistirán la actriz Leticia Pascual y el productor Francisco Javier Millán.

Esta proyección tiene lugar dentro de la programación a Concurso de Cortometrajes de Ficción de la XCI edición del FCZ, que en la sección oficial reúne este año una cuidada selección de los mejores trabajos de toda España.

La realizadora oscense que se podría convertir en la primera directora aragonesa en lograr una nominación a los premios Oscar de Hollywood, presenta en "Amores Ciegos" a una mujer con problemas matrimoniales, cuya vida tendrá que dar un giro importante para lograr la felicidad.

Con "Amores Ciegos" Marisé Samitier ha logrado en el pasado mes de octubre el premio a la mejor directora en La Femme International Film Festival y la mejor película extranjera en el Ladyfilmmakers at the Writer's Guild of America ambos en California.

Este trabajo que se estrenó por primera vez en Europa en el pasado Festival de Cannes, cuenta como protagonista con la actriz argentina Leticia Pascual y con los actores Daniel Grao, Álvaro Morte y Meritxell Laso.