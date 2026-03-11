La creación de empresas en Aragón cae un 19,2% en enero, según el INE

Archivo - Instalaciones de la empresa Saica, en El Burgo de Ebro (Zaragoza). - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Aragón bajó un 19,2% en enero en tasa interanual con un total 206 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 125, un 8,8% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 206 empresas creadas el pasado mes de enero se suscribieron algo más de 20,38 millones de euros, lo que supone un 2,53% más que en el mismo mes de hace un año .

De las 125 empresas que echaron el cierre el pasado mes de enero en Aragón, 110 lo hicieron voluntariamente; 13 por fusión con otras sociedades y las otras 2 restantes por otras causas.

La Rioja (+48,39%) Murcia (+46,32%) y Baleares (+40,45%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, Aragón y Canarias con retrocesos de un 25,24%, 19,22% y un 18,01%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+120%), Castilla - La Mancha (+28,81%) y Asturias (+15,58%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 90,91%, 41,82% y un 26,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 8,8% en Aragón en enero, hasta las 103 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 25,04 millones de euros, cifra un 73,7% inferior a la de enero del año anterior.