La creación de empresas sube un 14,8% en septiembre en Aragón: 163 sociedades mercantiles constituidas

Archivo - La creación de empresas sube un 14,8% en septiembre en Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Aragón ha subido un 14,8% en septiembre en tasa interanual, con un total 163 sociedades mercantiles constituidas en un mes en el que las empresas disueltas han alcanzado las 33, un 19,5% menos.

Se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso de septiembre, la creación de empresas en Aragón encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 163 empresas creadas el pasado mes de septiembre se han suscrito algo más de 2,58 millones de euros, lo que supone un 69,65% menos que en el mismo mes de hace un año (2,58 millones de capital desembolsado).

De las 33 empresas que han cerrado en el pasado mes de septiembre en Aragón, 26 lo han hecho voluntariamente; cinco por fusión con otras sociedades y las otras dos restantes por otras causas.

OTRAS CCAA

La Rioja (+56,67%) Asturias (+48,81%) y Castilla y León (+32,11%) han sido las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario sitúan Navarra, Cantabria y Baleares con retrocesos de un 19,51%, 12,5% y un 9,94%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+44,44%), Castilla - La Mancha (+35,48%) y Cataluña (+25,27%) han sido las comunidades autónomas que más empresas han destruido en tasa interanual, mientras que Navarra, Asturias y Aragón las que menos, con retrocesos de un 44,44%, 26,09% y un 19,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que han ampliado capital ha subido un 51,3% en Aragón en septiembre, hasta las 59 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones se ha fijado en 55,7 millones de euros, cifra un 287,9% superior a la de septiembre del año anterior.