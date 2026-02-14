La crecida del Ebro pasará por Castejón este domingo: limitan la laminación en Yesa y desembalsan en Mequinenza

Crecida del río Ebro a su paso por la ciudad, a 13 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España) - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA/PAMPLONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El río Ebro a su paso por Zaragoza ha rebasado ya la cota de los tres metros de altura y registra un caudal de 925 metros cúbicos por segundo según los datos de SAIH Ebro a las 14.00 horas de este sábado 14 de febrero. Unos niveles que seguirán en ascenso hasta el lunes, cuando se prevé llegue a la capital aragonesa la punta de la avenida generada por las lluvias concentradas en las últimas 24 horas en la zona norte de la cuenca.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha informado que la crecida del río Ebro, a su paso por Castejón, se registrará al final de la tarde de este domingo, con una horquilla entre 1.500 y 1.800 m3/s, y se irá desplazando aguas abajo, donde en ya se toman medidas, como la limitación de la laminación en Yesa y el desembalse en Mequinenza para preparar la llegada de la avenida.

Según el seguimiento del evento de avenida que ha sido generado por las lluvias que han tenido lugar en las pasadas 24 horas, estas precipitaciones se han concentrado especialmente en la zona norte de la Cuenca del Ebro, entre cabecera del Ebro, en Castilla y León y Cantabria, y la cabecera del río Aragón.

Los acumulados han estado entre 30 y 50 litros por metro cuadrado, aunque hay cuencas en los que estos acumulados han sido mayores, como en la cabecera del río Nela y las cabeceras de los ríos Ega, Arga e Irati, donde los acumulados han estado entre 50 y 100 litros por metro cuadrado, informan desde la CHE.

En cuanto a la zona de cabecera, aunque aún no se ha registrado el máximo en la estación de Nela en Trespaderne (Burgos), sí que se ha detectado un incremento de los caudales que se irán desplazando hasta la zona alta del eje del Ebro, que se reflejarían en el Ebro en Miranda en torno a la madrugada del día de hoy, con una horquilla entre los 400 y los 600 m3/s.

Está punta de Miranda se irá desplazando y el pronóstico es que se refleje en Logroño en la tarde de este domingo, día 15 de febrero, con un caudal estimado de entre 800 y 1000 m3/s.

En cuanto a las cabeceras o las cuencas de los ríos Ega, Arga e Irati, en el Ega se estima que vayan a circular hasta unos 250m3/s en la estación de aforos de Estella; en el Arga, unos 200 m3/s segundo a su paso por Pamplona, aproximadamente en la tarde de este sábado; y es previsible que se traduzcan en la estación de Etxauri, al final del día, con unos 700 m3/s.

En la cuenca del río Aragón, los caudales están en unos valores máximos. En la estación de Caparrós están pasando unos 500 m3/s. Estos caudales se mantendrán "relativamente estables" hasta la madrugada, que empezarán a descender, en gran parte propiciado por el descenso del desembalse en la presa de Yesa.

En este sentido, la CHE señala que en este evento las presas de Yesa e Itoiz, de forma conjunta, han llegado a laminar entre unos 400 y unos 500 m3/s la avenida. Esta crecida se reflejará en el Ebro en Castejón (Navarra) al final de la tarde de del domingo, con una horquilla entre 1500 y 1800 m3/s, y se irá desplazando aguas abajo de del río Ebro.

En previsión de la llegada de esta crecida, el sistema Mequinenza, Ribarroja y Flix ha empezado a desembalsar en torno a 1000 m3/s, que se están reflejando en las estaciones de aforo de la zona baja del río Ebro.

En la margen derecha y La Rioja, el Najerilla, que ha estado en valores entre amarillo y naranja en los últimos días por incrementos de caudal, está ahora mismo en valores de umbral amarillo en las estaciones de aforo, con unos 50 m3/s.

Se recomienda a los usuarios hacer el seguimiento del episodio en la web del SAIH EBRO (https://www.saihebro.com/homepage/estado-cuenca-ebro), donde pueden consultarse los datos de precipitación observada, niveles y caudales observados y previstos en las estaciones de aforo y evolución de la reserva embalsada en las presas de la cuenca del Ebro.