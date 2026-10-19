Cruz Roja realiza 656 atenciones sanitarias en las fiestas del Pilar de Zaragoza 2026

Una de las intervenciones de Cruz Roja durante las fiestas del Pilar 2026.
Una de las intervenciones de Cruz Roja durante las fiestas del Pilar 2026. - CRUZ ROJA
Europa Press Aragón
Publicado: lunes, 19 octubre 2026 15:45
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ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de Socorros y Emergencias de Cruz Roja han realizado un total de 656 atenciones globales y 66 traslados sanitarios durante las fiestas del Pilar 2026.

Estos datos corresponden al balance provisional de intervenciones sanitarias, la mayoría causadas por traumatismos, 397; seguidas de alteraciones neurológicas, 162; intoxicaciones, 80; y cardíacas, 11.

Las cifras son muy similares a años anteriores, han indicado, aunque han destacado que, a pesar de la creciente presencia de personas en los actos públicos, el número de incidencias en los últimos se ha reducido.

La climatología y las fechas en que caigan los días festivos, pueden hacer variar el volumen de incidencias y percances.

ESPACIOS Y RECINTOS

En cuanto a espacios y recintos, Valdespartera ha registrado 255; la Ofrenda de Flores, 80; y las Vaquillas, corridas y espectáculos taurinos, 76

Desde Cruz Roja han agradecido a todas las personas voluntarias, las de Aragón y las venidas de otras comunidades autónomas, que han colaborado en los diferentes servicios preventivos, así como a todo el personal técnico su implicación y esfuerzo para contribuir a unas fiestas más seguras y tranquilas.

Desde el Centro Provincial de Operaciones de Cruz Roja se han coordinado todos los servicios las 24h del día.

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