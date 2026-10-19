Cruz Roja realiza 656 atenciones sanitarias en las fiestas del Pilar de Zaragoza 2026

Una de las intervenciones de Cruz Roja durante las fiestas del Pilar 2026. - CRUZ ROJA

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de Socorros y Emergencias de Cruz Roja han realizado un total de 656 atenciones globales y 66 traslados sanitarios durante las fiestas del Pilar 2026.

Estos datos corresponden al balance provisional de intervenciones sanitarias, la mayoría causadas por traumatismos, 397; seguidas de alteraciones neurológicas, 162; intoxicaciones, 80; y cardíacas, 11.

Las cifras son muy similares a años anteriores, han indicado, aunque han destacado que, a pesar de la creciente presencia de personas en los actos públicos, el número de incidencias en los últimos se ha reducido.

La climatología y las fechas en que caigan los días festivos, pueden hacer variar el volumen de incidencias y percances.

ESPACIOS Y RECINTOS

En cuanto a espacios y recintos, Valdespartera ha registrado 255; la Ofrenda de Flores, 80; y las Vaquillas, corridas y espectáculos taurinos, 76

Desde Cruz Roja han agradecido a todas las personas voluntarias, las de Aragón y las venidas de otras comunidades autónomas, que han colaborado en los diferentes servicios preventivos, así como a todo el personal técnico su implicación y esfuerzo para contribuir a unas fiestas más seguras y tranquilas.

Desde el Centro Provincial de Operaciones de Cruz Roja se han coordinado todos los servicios las 24h del día.