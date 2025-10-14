Cruz Roja realiza más de 550 atenciones en Zaragoza durante las fiestas del Pilar 2025

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha atendido durante las fiestas del Pilar 2025 a más de 550 personas en distintos puntos de la ciudad, a falta de cerrar el balance definitivo de los servicios preventivos sanitarios desplegados por esta organización.

Este balance es aún provisional, ya que se mantienen activos varios dispositivos en espacios públicos y privados del recinto ferial de Valdespartera.

Como es habitual, los días con mayor número de intervenciones han sido el día del Pilar, el 12 de octubre, y la ofrenda de frutos, el día 13, con un total de 169 asistencias, y la jornada del pregón.

Los motivos más frecuentes han sido traumatismos, seguidos de alteraciones neurológicas e intoxicaciones y de todas las atenciones realizadas, 33 personas han requerido traslado a centros sanitarios.

Cruz Roja ha destacado la importante labor de cribado sanitario que realiza su equipo de profesionales y voluntariado de Socorros y Emergencias, un despliegue que contribuye de forma decisiva a evitar la saturación de los servicios de urgencias en hospitales.

Por otro lado, Cruz Roja Juventud ha acompañado a dejar sus flores a varios centenares de menores y personas con discapacidad que no han podido hacer el recorrido de la ofrenda de flores. En el transcurso de la mañana en el que ha estado activo este servicio han pasado cada hora una media de 100 niños y niñas.