Cruz Roja Teruel acerca a la ciudadanía la exposición 'Conflictos, Derecho Internacional y Paz'

La muestra, que se instalará a pie de calle, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía la realidad de los conflictos armados en el mundo. - CRUZ ROJA

TERUEL 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Teruel, a través de su área de Cooperación Internacional, presenta la exposición 'Conflictos, Derecho Internacional y Paz', una iniciativa de sensibilización que recorrerá durante este mes de agosto los municipios de Teruel, Albalate del Arzobispo y Valderrobres.

La muestra, que se instalará a pie de calle, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía la realidad de los conflictos armados en el mundo, promover el conocimiento del Derecho Internacional Humanitario y reflexionar sobre la importancia de la construcción de la paz y la protección de las personas afectadas por las crisis humanitarias. A través de distintos paneles informativos, la exposición invita a conocer las normas y principios que buscan limitar los efectos de los conflictos armados, así como el papel que desempeñan organizaciones humanitarias como Cruz Roja en la asistencia y protección de las poblaciones más vulnerables.

Con esta actividad, Cruz Roja Teruel reafirma su compromiso con la sensibilización social y la promoción de los valores humanitarios, fomentando espacios de reflexión y diálogo abiertos a toda la población. La exposición podrá visitarse de manera gratuita en espacios públicos de los municipios de Teruel (10 y 11 de agosto), Albalate del Arzobispo (17-18 de agosto) y Valderrobres (20 y 21 de agosto, facilitando así el acceso de vecinos y visitantes a esta propuesta divulgativa.