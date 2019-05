"Cs hará de Teruel una ciudad más acogedora e integradora", dice Ramón Fuertes

Publicado 18/05/2019 14:57:35 CET

TERUEL, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Teruel, Ramón Fuertes, ha asegurado que la formación liberal trabajará para conseguir una ciudad "más acogedora e integradora", al tiempo que ha mostrado su compromiso "para luchar contra la discriminación de cualquier índole".

"Celebraremos anualmente un Día de la Convivencia para favorecer el intercambio cultural entre españoles y latinoamericanos que viven en Teruel para seguir estrechando lazos y poner en valor el inmenso legado cultural que nos une y que debemos seguir potenciando. Vamos a impulsar medidas para combatir la discriminación y los estigmas hacia esta comunidad importante en la sociedad turolense", ha aseverado Fuertes este sábado durante el Encuentro Ciudadano que ha mantenido con representantes de la comunidad latinoamericana de Teruel.

Así, ha defendido que los latinoamericanos tienen "los mismos problemas que los nacidos en Teruel" y deben tener "las mismas oportunidades". Por ello, ha apostado por políticas favorables para los emprendedores y las pymes como la creación de la Concejalía de Empresas y Autónomos, y por llevar a cabo medidas transversales que faciliten el acceso a la vivienda como la bolsa de alquiler que pretende impulsar Ciudadanos.

En ese sentido, Fuertes ha lamentado que el actual equipo de gobierno no ha trabajado lo suficiente durante estos cuatro años en "la lucha por la igualdad de oportunidades de todas las personas", mientras que otros partidos solo proponen medidas "más efectistas que efectivas y que no han aportan soluciones".

VÍNCULO CON PAÍSES LATINOAMERICANOS

"España es el vínculo con los países latinoamericanos, es Europa y necesita seguir mirando a América. A todos nos conviene eso, no el nacionalismo reduccionista", ha aseverado Fuertes, quien ha subrayado que Ciudadanos, desde el Parlamento Europeo, "trabajará muy duro para que llegue la democracia a Venezuela, para que no haya presos políticos, para que no se persiga a la oposición democrática y para que haya un presidente democrático después de tantos años de dictadura de Chávez y Maduro".

Por ello, ha apostado por trasladar "ese espíritu de lucha por la democracia y esa fraternidad a la hora de acoger a los que huyen de la tiranía chavista" a Teruel. "Europa es un espacio fundamental para la comunidad latina. Van a contarán con Cs para defender sus intereses y reforzar ese espacio de crecimiento económico y democratización entre Europa y América", ha concluido.