Cs pide soluciones a la falta de pasaporte Covid para personas que no tienen la pauta completa

ZARAGOZA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón ha solicitado al Departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico que pida en el Consejo Interterritorial de Salud una solución a la falta de pasaporte Covid de las personas que no tienen la pauta completa de vacunación por recomendación facultativa.

Así lo ha reclamado la diputada portavoz de Cs en Sanidad, Susana Gaspar, en una pregunta formulada a la consejera del ramo, Sira Repollés, y registrada para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara, en la que recuerda que la campaña de vacunación frente a la COVID-19 "ha dejado una amplia casuística".

Gaspar ha explicado que un porcentaje de población ha tenido reacciones adversas después de inocularse la primera dosis, "hasta tal extremo que han sido los propios facultativos los que les han recomendado no continuar con la pauta de vacunación".

Estas personas se han encontrado que no pueden acceder al pasaporte Covid y aunque los profesionales sanitarios han emitido documentos en los que se detalla su situación excepcional, "no tienen validez y no son admitidos como pasaporte Covid", ha informado Cs en una nota de prensa.

Hasta la fecha, a estas personas se les recomienda tener un certificado de PCR o test de antígenos negativo, con los costes que supone obtener estos certificados en algunos casos, han apuntado las citadas fuentes.

Por su parte, el Comité Interterritorial de Salud todavía no ha adoptado una decisión sobre cómo dar solución a estos casos por lo que Cs ha preguntado al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón si tiene intención de pedir soluciones en él.

VACUNACIÓN

La diputada de Cs también ha preguntado a Repollés si su Departamento tiene intención de informar sobre la pauta correcta de vacunación de las personas que han sido Covid positivo antes de iniciar el proceso de vacunación y qué medidas se van a adoptar para que estas personas puedan acceder a los pasaportes de vacunación reforzados que se les puedan exigir.

Gaspar ha recordado que la campaña de vacunación ha ido modificado sus protocolos para las personas que habían sido positivo en Covid antes de iniciar la pauta de vacunación, de modo que al principio debían esperar seis meses desde el positivo para poder inocularse la vacuna y únicamente debían ponerse una dosis para considerar que tenían la pauta completa.

Después, el plazo se acortó y se autorizó la vacunación de segundas dosis para quienes habían pasado la COVID-19 antes de iniciar su pauta de vacunación y que ya tenían inoculada la primera dosis.

Al mismo tiempo, "en países de nuestro entorno se empiezan a exigir pasaportes Covid reforzados, en los que se exige que las personas tengan puestas tres dosis o bien dos dosis con certificado de haber pasado la enfermedad en los seis meses inmediatamente anteriores a la emisión del certificado".

Para Gaspar, esta situación "está generando dudas" sobre el número de dosis que pueden inocularse a quienes pasaron el virus antes de comenzar su pauta de vacunación. Por eso, "queremos saber si el Departamento de Sanidad tomará medidas para informar sobre la pauta correcta de vacunación a estas personas, aclarar todas las dudas y qué medidas se adoptarán para que puedan acceder a los pasaportes de vacunación reforzados que se les puedan pedir", ha concluido.