Cs propone celebrar el 27 de mayo el pleno de las ayudas a entidades sociales para evitar el electoralismo

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha propuesto celebrar el el día siguiente a la votación de las elecciones municipales, 27 de mayo, el pleno de aprobación de las modificaciones de crédito que permitan pagar las ayudas y subvenciones a las entidades sociales y evitar el electoralismo.

Sara Fernández ha asegurado que aunque sea una corporación en funciones "no hay problema en convocar el pleno y tampoco hay riesgo para las entidades sociales si todos los grupos mantienen el sentido de su voto".

En declaraciones a los medios de comunicación ha informado de que en la Junta de Portavoces se acordó no hacer plenos en periodo electoral "a no ser que fuera una cuestión excepcional". Además, el plazo administrativo de exposición pública de las modificaciones de crédito acaba el 10 de mayo, que sería el primer día para poder convocar el pleno.

"Para Cs es contraproducente hacer un pleno en campaña porque no hay presupuesto y no nos fiamos de la utilización partidista y electoral de estas modificaciones de crédito que puedan hacer el resto de partidos".

Ha reprochado al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) que haya sido "incapaz" de llegar a acuerdos, pero ha dejado claro que Cs "no pondrá palos en la rueda" para impedir la aprobación de las modificaciones de crédito para las ayudas a las entidades sociales. "Al revés, pero lo que no vamos a hacer es asumir una responsabilidad que no nos corresponde".

En este sentido, ha arremetido contra ZeC porque "prefiere dilatar la situación para poder acusar a otros partidos de sus problemas de gestión" al apuntar que "han sido incapaces de llegar a un acuerdo y por eso no hay presupuesto este año".

Sara Fernández ha remachado que si el alcalde, Pedro Santisteve, "tiene voluntad" de que las subvenciones y convenios lleguen a las entidades sociales puede convocar el pleno el 27 de mayo, para dejar claro que en caso de no convocarse "no debe buscar culpables en la oposición porque el único responsable de que no se aprueben ese día será única y exclusivamente del alcalde".