El CSIC Aragón inaugura la exposición 'El gran trío de eclipses en España 2026-2027-2028'. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Aragón ha inaugurado, en su sede de Zaragoza, la exposición 'El gran trío de eclipses en España 2026-2027- 2028'.

Se trata de una muestra dedicada a uno de los fenómenos astronómicos más excepcionales de las últimas décadas: los tres eclipses de Sol -dos totales y uno anular- que podrán observarse desde la península ibérica entre 2026 y 2028, un hecho que no se producía desde 1912.

La apertura institucional ha contado con la participación de autoridades y representantes del ámbito científico y administrativo, entre ellos el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y la delegada del CSIC en Aragón, Ma Jesús Lázaro Elorri.

Durante el acto, el investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC, Miguel Pérez Torres, ha impartido una conferencia introductoria sobre la relevancia científica y social de este ciclo de eclipses.

La exposición, instalada en la sede del CSIC Aragón, ofrece un recorrido divulgativo por la historia de los eclipses solares en España, los avances científicos asociados a su observación y el impacto que el eclipse del próximo 12 de agosto está generando en la comunidad aragonesa.

La muestra consta de 21 paneles con llamativas fotografías del Sol y sus eclipses acompañadas de textos e ilustraciones. Sus contenidos invitan a descubrir cuándo y desde dónde podrán verse los tres eclipses ibéricos, cómo se producen estos fenómenos astronómicos, si son predecibles, la ciencia que hay detrás de ellos, cómo se han plasmado en las obras pictóricas o incluso los eclipses que se dan en otros planetas.

Tras su inauguración, la muestra permanecerá abierta al público durante todo el verano, con el objetivo de acercar la astronomía y la investigación científica a la ciudadanía y reforzar la divulgación del CSIC en Aragón en un momento de especial interés social por la observación del cielo.

'El gran trío de eclipses en España 2026-2027-2028' es una iniciativa de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC comisariada por Emilio García, responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).