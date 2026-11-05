Cuando el SMI se aproxima "cada vez más" al salario medio "tenemos un problema con los salarios", dice Azcón

Archivo - El presidente de Aragón, Jorge Azcón. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este jueves que "cuando el salario mínimo interprofesional se aproxima cada vez más al salario medio en este país, tenemos un problema muy importante con los salarios".

"Yo lo que quiero es que se les suba el salario no solamente a los que cobran el SMI, sino que quiero que se suba el salario a todos", ha recalcado Azcón.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha elaborado un borrador de real decreto en el que fija una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 del 5,3%, hasta los 1.286 euros al mes en 14 pagas (42,87 euros al día) o un total de 18.004 euros anuales.

Así consta en el texto que Trabajo ha llevado a audiencia y participación pública y que sitúa el alza del SMI por encima del 4,9% sugerido por la comisión de expertos que asesora al Gobierno en este materia. Además, este porcentaje del 5,3% es inferior al 7% que demandan CCOO y UGT.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que "el objetivo del Partido Popular no es subir solo el salario mínimo, es subir el salario de todos los trabajadores" y "eso se hace con competitividad, atrayendo inversiones, generando confianza, que es lo que está haciendo el Partido Popular en Aragón y lo que vamos a hacer en toda España".