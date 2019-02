Cubero cree que el único error de ZeC ha sido "ser ingenuos" ante poderes económicos fuertes

Publicado 08/02/2019 13:04:46 CET

Desea que la próxima corporación debata la municipalización de nuevos servicios como el bus o la limpieza

ZARAGOZA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha realizado este viernes un balance de sus cuatro años de gestión al frente de este área y ha considerado que en este mandado "el único error" de Zaragoza en Común (ZeC) ha sido "ser ingenuos" al plantear sus propuestas ante unos poderes económicos "con mucha capacidad para defender sus intereses", lo que ha llevado al equipo de gobierno a no alcanzar algunos de sus objetivos.

En rueda de prensa, Cubero ha asegurado que su balance de estos cuatro años "es muy positivo", dado que se ha logrado demostrar que existe "otra forma de hacer política" en la gestión de los servicios públicos y el personal.

Las grandes empresas "sin control" no garantizan la calidad de los servicios, "tratan de enriquecerse" y no atienden las condiciones laborales de sus trabajadores, ha asegurado Cubero, al indicar como ejemplo que, al controlar su actividad, en parques y jardines se ha contratado a 80 trabajadores más porque la empresa "no contrataba para cubrir las plazas en verano".

El contrato de parques y jardines, que depende de FCC, "era un auténtico despropósito" y la gestión de ZeC "ha dado la vuelta al servicio, aunque queda mucho por avanzar". Los nuevos pliegos para este servicio aumentan el presupuesto en un 32 por ciento y concretan más las obligaciones y sanciones en caso de incumplimiento.

"Se ha demostrado que las empresas no cumplían" con los pliegos de las contratas y se han incorporado cláusulas sociales para la contratación pública con criterios de justicia social y ambiental, así como se ha puesto en marcha una Unidad de Inspección de Contratas, donde trabajan ocho personas dedicadas a fiscalizar su actividad.

También se ha comprobado que se podía municipalizar los servicios y avanzar hacia una gestión pública, "con un control riguroso que garantice las condiciones de los trabajadores" y les aporte estabilidad, pero este debate ha chocado con la dinámica que existía en este área "y los pingües beneficios" de las empresas, por lo que "se ha encontrado mucha resistencia" para poder municipalizar servicios, tanto de las propias compañías, como de partidos que han defendido sus intereses, ha opinado.

OTRA MANERA

En todo caso, ha asegurado que en este tiempo Zaragoza en Común sí ha llevado a cabo distintas propuestas programáticas, como aumentar la inversión en servicios e impulsar las ofertas de empleo en personal. Tras ocho años de escasa inversión en estas materias "hemos demostrado que la política se puede hacer de otra manera".

Ha opinado que el servicio de limpieza, que depende de FCC, ha mejorado gracias al control del consistorio, mencionando que en algunos barrios, como la zona sur y Valdespartera, no existía este servicio y ahora llega.

Ha mencionado, además, que se ha dejado a cero la deuda con FCC, se ha implantado la recogida selectiva de materia orgánica o se han instalado 200 contenedores de aceite doméstico usado en las calles. También se ha iniciado una prueba piloto de recogida puerta a puerta de vidrio en 135 locales de hostelería.

Otros avances en su gestión se han producido en bomberos, con más efectivos y medios, la unidad canina, la protección animal, la donación de vehículos a Sáhara, Cuba y Senegal, en la atención al consumidor, la promoción de una alimentación saludable o las mejoras en el servicio 010.

MUNICIPALIZACIÓN

En materia de municipalización, como ocurrió con el servicio de atención telefónica 010, "hemos hecho todo lo posible para intentar negociar y convencer a la oposición, al PSOE y a todos los grupos" de las ventajas de que el ayuntamiento asuma la gestión directa de estos servicios.

Sin embargo, el debate "ha estado bloqueado desde el minuto 1 por PP, PSOE y Cs" y por los intereses empresariales por el "importante volumen de negocio" que suponen estos servicios.

De hecho, ha reconocido que a la hora de gestionar "nos hemos encontrado con muchas dificultades que no esperábamos encontrar con tanta fortaleza", por lo que ha opinado que su "único error" ha sido "ser demasiado ingenuos" planteando medidas frente a los "poderes económicos".

Ha hecho notar que en la próxima corporación finalizarán dos grandes contratos de la ciudad, el autobús urbano y la limpieza, y ha llamado a abrir el debate sobre las remunicipalizaciones y abordar la de algún servicio, convencido de que la gestión de grandes empresas no garantiza la calidad de los servicios.

"Somos la única gran ciudad que tiene el servicio de transporte urbano en manos privadas, ¿por qué continuamos?", ha cuestionado, al advertir de que "los buses se incendian, los asientos y las luces de freno están mal y es porque lo gestiona una empresa privada" que no mira "por la calidad del servicio". "No habrá servicios públicos de calidad mientras estén en manos de empresas de este tipo, solo habrá beneficios empresariales", ha dicho tajante.

BUENAS RELACIONES CON SINDICATOS

Por otra parte, Cubero se ha referido a las relaciones con los sindicatos para rechazar que haya existido "falta de acuerdo". Ha alegado que ha salido adelante el pacto convenio y acuerdos para las ofertas de empleo todos los años por "amplísima mayoría sindical", por lo que ha manifestado que las relaciones con los sindicatos "han sido buenas, con grandes consensos" y en estos cuatro años "se han recuperado derechos a una velocidad tan alta como se perdieron en la crisis".

En el caso del conflicto laboral planteado por los trabajadores de las brigadas municipales, el consejero ha detallado que reclamaban una subida salarial de 135 euros al mes para los maestros y el equipo de gobierno atendió su petición aumentando 50 euros al mes los salarios. En este mismo sentido, ha sostenido que se han promovido las "mayores subidas salariales que ha permitido la ley" para el conjunto de la plantilla.

Entre sus retos de futuro ha mencionado "ganar las elecciones y volver a gobernar", para continuar "con la dinámica de estos cuatro años". Ha observado que algunas medidas, como la oferta de empleo público con 300 plazas y otras acciones recogidas en el presupuesto, se tendrán que desarrollar en los próximos años "si no hay bloqueo del PSOE" a las cuentas.

Ha deseado que quien gobierne en la próxima corporación "baje la pelota al suelo y se hable de política real", al considerar que en este mandato "ha habido demasiadas excusas políticas y técnicas para no entrar en debates de fondo, como la municipalización", que se ha evitado aludiendo a "criterios técnicos, de imagen" o argumentos como "no me has llamado".

"ILUSIÓN Y GANAS"

"Si hubiéramos abordado estos debates en términos políticos hubiéramos podido avanzar en una gestión pública que es más eficiente que la privada", ha aseverado, para agregar: "no tengo muchas cosas en el debe" en estos años de gestión en los que ha trabajado "con todas las ganas y la ilusión del mundo".

Ha expresado su deseo de continuar siendo concejal del Ayuntamiento. "Tengo la misma ilusión, ganas y optimismo que siempre", ha garantizado, para alegar que el proceso de primarias que sirvió para conformar la candidatura de ZeC en 2015 es también válido ahora.

"Todos los que quieran participar son bienvenidos y será la inteligencia colectiva quien decida" quienes serán sus representantes en la lista de ZeC al consistorio. Ha considerado que este proceso interno de ZeC "será muy exitoso", para señalar que IU presentará a diez candidatos, con Cubero encabezando esa propuesta. "IU apuesta por la unidad en las calles y en las elecciones, en espacios ya existentes como es Zaragoza en Común", ha concluido.