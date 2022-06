Cuca Gamarra (PP): "Aragón merece que el Partido Popular esté al frente para que las cosas vayan mucho mejor"

ZARAGOZA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha manifestado durante la clausura de la reunión Intermunicipal del PP Aragón celebrada este sábado en Zaragoza: "Aragón merece que el Partido Popular esté al frente para que las cosas vayan mucho mejor".

Gamarra ha considerado que su formación es la que más se parece a los aragoneses y a los españoles, porque cuando hay dificultades "siempre estamos cerca y sabemos que la manera de gestionar, y por tanto, de desarrollar un proyecto político, es la cercanía". Sin duda, esa la esencia del municipalismo, ha añadido.

De esta cita política el PP "sale más fuerte", reforzado y más sólido en sus convicciones de que todavía queda un año de legislatura y mucho trabajo por delante, en el que toda la sociedad "suma" y esa es la esencia de los 'populares', ha destacado Cuca Gamarra.

Cuando hay partidos, como "lo que queda" del Partido Socialista, que buscan dividir, romper, enfrentar, "nosotros queremos sumar, crecer y que cada día más ciudadanos confíen en nosotros", algo que queremos hacer desde la presencia territorial que tenemos en todos los municipios de Aragón "y que hace que sepan que vamos estar ahí cuando lleguen los problemas".

Cuando hablamos de municipalismo y de cercanía, sin duda alguna, el Partido Popular de Aragón es el referente, porque su presidente --Jorge Azcón-- es también alcalde de Zaragoza y se convierte en el representante de todos los alcaldes de España cuando el que decirle al Gobierno de Pedro Sánchez lo que se necesita y lo que no hace. "Callarán los alcaldes del Partido Socialista, pero Azcón dará la batalla por todos los alcaldes de España, aunque sean del PSOE".

Ha recordado que está siendo una legislatura compleja, pero la clave es compartir un objetivo y hacer más fácil la vida de los vecinos. "Esto significa que no hay que buscar excusas para no hacer los deberes, como hace Pedro Sánchez".

"Somos el partido que mejor gestiona y tratamos de dejar las cosas mejor que las hemos encontrado, pero los españoles saben que no todo el mundo lo cumple, porque justo para el presidente del Gobierno, significa todo lo contrario", en referencia a Pedro Sánchez, de quien ha dicho que entiende que la política es un ejercicio del poder, pero no el servicio a España y a los ciudadanos.

CRÍTICA AL EJECUTIVO ARAGONÉS

Asimismo, ha opinado que el presidente aragonés, Javier Lambán, "no es mejor que Sánchez", son el mismo modelo de PSOE, porque además de no enfrentarse a las políticas que no funcionan, siguen el mismo modelo económico de "asfixia fiscal", con los impuestos vigentes en la comunidad autónoma que el PP eliminará cuando regrese al Gobierno autonómico.

También les gusta mucho hablar de recortes en los servicios públicos, pero en España solo hay dos comunidades autónomas que han bajado su presupuesto para este ejercicio, una de ellas Aragón.

ELECCIONES 2023

Hay una manera diferente de gobernar y es la que ha conseguido el respaldo en Andalucía y lo va a conseguir en Aragón en las próximas elecciones autonómicas dentro de un año.

"Nuestro objetivo es ganar las elecciones municipales y las elecciones autonómicas en Aragón. Y lo vamos a hacer. Tenemos hambre de gobernar de otra manera y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos durante todo este año para que los aragoneses vuelvan a confiar en nosotros y lo van a hacer porque saben que somos fiables, que tenemos palabra".

Para lograrlo, ha declarado Cuca Gamarra, necesitamos mayorías amplias, en la que sumemos a los que nos votaron en las últimas elecciones y a los que están dispuestos a hacerlo en las siguientes". Por eso, ha agregado: "Esta comunidad autónoma merece que el Partido Popular esté al frente de ella para que las cosas vayan mucho mejor y tenemos por delante once meses decisivos".